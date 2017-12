Estão abertas, até 28 de janeiro, as inscrições para o processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Biociências da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila). Estão sendo ofertadas 38 vagas para alunos regulares, com ingresso no primeiro semestre letivo de 2018. O mestrado é voltado a profissionais da área de Ciências Biológicas aplicadas à Saúde e à Biotecnologia. O edital está disponível em https://goo.gl/qkdHak.



As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas, exclusivamente, por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) – https://goo.gl/1iviHg. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá entrar em contato com o possível professor orientador e solicitar o seu aval. A listagem de orientadores credenciados e o número de vagas de cada um estão disponíveis no edital, onde também é possível encontrar a lista de documentos necessários para a inscrição.

O processo seletivo contará com três etapas: prova escrita de conhecimentos em língua inglesa (caráter eliminatório); defesa de projeto de pesquisa (caráter eliminatório e classificatório); e análise de curriculum vitae (caráter classificatório). A previsão é que o resultado final da seleção seja divulgado até o dia 2 de março.

O Programa de Pós-Graduação em Biociências desenvolve atividades de ensino e pesquisa nas áreas de Ciências Biológicas aplicadas à Saúde e à Biotecnologia. O objetivo central é formar profissionais em nível de mestrado, com formação sólida e ampla em Biociências, capazes de atuar na docência, na indústria, na pesquisa e no desenvolvimento de produtos e serviços, na pesquisa científica e em agências reguladoras das áreas de saúde/biológica em âmbito nacional e internacional, de acordo com a vocação da Unila.

Relações Internacionais



A UNila também publicou o edital do processo que selecionará estudantes para a nova turma do curso de pós-graduação lato sensu (especialização) em Relações Internacionais Contemporâneas. As inscrições poderão ser realizadas no período de 15 de dezembro a 31 de janeiro, por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). O curso é voltado para graduados em Relações Internacionais, Direito, História, Ciência Política, Sociologia, Economia, Jornalismo e demais áreas afins.

Serão ofertadas 40 vagas para ampla concorrência. Metade das vagas são destinadas para brasileiros e metade a candidatos provenientes de outros países da América Latina e Caribe. Em caso de não preenchimento, as vagas destinadas a estrangeiros poderão ser remanejadas para candidatos brasileiros. O edital prevê ainda a oferta de quatro vagas complementares destinadas exclusivamente a servidores técnico-administrativos em educação da Unila. Informações completas em https://goo.gl/A5TdGQ.