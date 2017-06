O Campeonato Brasileiro Feminino já terminou para o time do Foz Cataratas/Coritiba, mas não podemos deixar de exaltar o trabalho que foi e vem sendo realizado nos bastidores do clube.

Uma das mudanças mais significativas da equipe extra-campo nesta temporada, foi a adesão da nova diretoria. O grupo, trouxe consigo um time de embaixadoras (uma espécie de madrinhas voluntárias), que abraçou a causa do futebol feminino. Elas, trouxeram na bagagem suas experiências profissionais, para somar e alavancar o rendimento do time dentro de campo, além de utilizarem sua influência fora dele para levar público aos jogos em casa.

E neste processo, a nutricionista Michelle Cecchin, foi uma das grandes incentivadoras da equipe na temporada 2017. A profissional, que atualmente atende atletas olímpicos da seleção brasileira de Canoagem Slalom, é especialista em nutrição esportiva funcional. Por isso, quando foi chamada para integrar o time de embaixadores, logo aceitou e vem aprovando a nova experiência.



“A área esportiva sempre foi a minha maior paixão. No dia-a-dia da clínica, a gente acaba atendendo muitos atletas amadores e profissionais. Mas, eu nunca tinha trabalhado com uma equipe profissional tão grande assim. Por isso, quando me convidaram para integrar a equipe, me senti honrada em me tornar embaixadora do time de futebol feminino. Está sendo uma experiência bem bacana e enriquecedora. Trabalhar com esporte de auto rendimento é o que eu gosto de fazer”, explica Cecchin.

Parabéns pra melhor Nutriii. 👏😍 E hoje é dia dela, dessa pessoa que esta sendo muito importante pra as Poderosas do Foz, ela que junto com outras embaixadoras aceitaram o desafio pra estar junto com nós, nos apoiando, nos ajudando..OBRIGADAAA NUTRI.. Parabéns, aproveita seu dia.. 👏❤❤ Uma publicação compartilhada por Pri Back 07 (@priibackselau) em Abr 9, 2017 às 3:40 PDT



O trabalho nutricional fora de campo, com uma dieta regrada e disciplinada, foi muito importante para o desempenho da equipe durante os jogos da competição nacional. “Mesmo em um grupo grande, a gente tenta trabalhar com a individualidade de cada um. Aqui no Foz Cataratas/Coritiba, por exemplo, as atletas de posições diferentes (atacante, goleira, zagueira) têm diferentes necessidades. No mesmo grupo, é preciso se atentar para as individualidades, este é o maior desafio. Quem acompanhou jogo a jogo, pode ver a evolução física delas em campo”, ressaltou.

Apesar do término da competição, Cecchin já garantiu que continuará o trabalho com o Foz Cataratas/Coritiba. “Nossa principal meta deste ano (permanecer na primeira divisão do Brasileirão), conseguimos cumprir. Este trabalho foi só o ponta pé inicial para as próximas temporadas”, conclui.