Devido ao aumento no volume de estrangeiros circulando pela fronteira na temporada de férias (dezembro e janeiro), a Polícia Federal contará com um reforço no controle de migração nos postos da Ponte Internacional da Amizade (PIA) e Ponte Tancredo Neves (PTN). Os 12 contratados começarão em dezembro e ficarão até o Carnaval, com a incorporação de novas pessoas na equipe, o total de atendentes na migração passa a ser 36 pessoas.

O chefe do núcleo de imigração da Polícia Federal, Anderson Vargas de Lima, destaca que o aumento da equipe representa um acréscimo de 50%. “Eles vão ficar praticamente dois meses. Nós sempre buscamos esse reforço, ano passado nós não conseguimos por questões orçamentárias, mas todo ano buscamos alternativas para amenizar todo esse transtorno nas aduanas”, explica.

Com base no movimento de dezembro de 2016 e janeiro de 2017, Lima conta que a previsão é de um movimento intenso em dezembro deste ano e janeiro de 2018. “Considerando o mesmo período no ano passado, houve até seis mil movimentos diários na PTN e na PIA em torno de quatro mil processos de migração diários, gerando picos de atendimento”, explica.

Novidade

Além da contratação do reforço, o chefe do núcleo de imigração explica que na próxima temporada um novo dispositivo estará disponível para atender o fluxo de turistas que fazem a migração. “Na próxima temporada os portais E-gates já devem estar funcionando nos postos. O portal é um controle migratório com sistema informatizado e vai auxiliar o processamento de grandes fluxos de viajantes internacionais”, adianta.

Os portais são semelhantes ao do Aeroporto Internacional de Guarulhos e permitirá a realização do registro migratório pelo próprio turista, sem a intervenção de atendente. O turista colocará o passaporte em um leitor, será feito o reconhecimento facial e o registro migratório de forma automática.

Orientação

O chefe do núcleo de migração orienta que para agilizar o atendimento nos postos, o turista deve levar preenchida a tarjeta migratória. A tarjeta pode ser impressa no site da Polícia Federal (www.pf.gov.br/servicos) na aba movimento migratório.

O cartão possui duas vias, sendo uma de entrada e uma de saída, que devem ser preenchidas, o preenchimento pode ser feito antes ou depois da impressão do formulário. Durante a apresentação da tarjeta é necessária a apresentação do passaporte ou documento equivalente.