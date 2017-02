De acordo com estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a quantidade de casamentos no país, voltou a subir após uma década de retração. Em 2014 foram registrados 1,1 milhão de casamentos entre cônjuges dos gêneros masculino e feminino, o número é 37,1% superior aos registros em 1974.

A idade média também subiu. Entre os homens ela passou de 27 para 30, e as mulheres, de 23 a 27. A tendência acompanha estatísticas dos países desenvolvidos, onde a idade média para as núpcias entre homens é de 30 e de mulheres, 27.

Em contrapartida, caiu a duração média do matrimônio, de 19 para 15 anos. E os divórcios subiram 150%, na última década.

A cultura do casamento é também instrumento de estudo para o minicurso: “Casamento: aspectos jurídicos e psicológicos – o que é importante saber”, que acontece dia 18 de fevereiro na Integrare.

O curso é voltado aos casais, interessados, profissionais e estudantes, e abordará aspectos jurídicos e psicológicos do casamento. “Antes de casar ou mesmo depois, vale a pena conhecer o que é de fato viver a dois. Também é importante conhecer as diferenças entre união estável e casamento”, explica a advogada Morena Silveira, fundadora do Integrare, especialista em direito de família.

Para a psicóloga Catarine Souza, especialista em análise do comportamento e terapia analítica comportamental – que também ministra o curso -, além de compreender os motivos pelos quais os casais optam pela união, o curso abordará características como o prognóstico do casamento e as características de uma crise, ponto alto da explanação.

Dentro da programação do minicurso com duração de quatro horas, ainda serão abordados temas como; regime de bens, como oficializar minha união, quais as causas do divórcio e as decorrências do processo.

Mais informações pelo telefone: 45) 99984-4021 ou pelo e-mail: integrarefoz@gmail.com. As vagas são limitadas.

Serviço

Minicurso: “Casamento: aspectos jurídicos e psicológicos – o que é importante saber”

Data: 18 de fevereiro

Horário: 14 às 17h30

Local: Integrare – Diálogos de Família, Ed. Pedro Basso – sala 702

Rua Almirante Barroso, 1293