O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, e o governador do Paraná, Beto Richa, participarão da posse oficial do novo diretor-geral brasileiro de Itaipu, o engenheiro eletricista Luiz Fernando Vianna, em Curitiba, na segunda-feira, 27, às 11h. Durante a cerimônia, haverá a transmissão de cargo, de Jorge Samek para Vianna. A solenidade será no auditório Poty Lazarotto, do Museu Oscar Niemeyer, na capital paranaense, com participação de várias autoridades políticas e do setor elétrico, entre outros convidados.

A última transmissão de cargo de diretor-geral brasileiro de Itaipu ocorreu em janeiro de 2003, no Canal da Música, também em Curitiba. Vianna é o décimo diretor-geral brasileiro de Itaipu a ser empossado. Ele foi nomeado no último dia 14, por decreto presidencial, mas preferiu encerrar os últimos compromissos na Copel, antes de efetivamente tomar posse. Nesse período, vem fazendo a transição com a antiga diretoria.

O novo diretor-geral brasileiro tem um forte vínculo com a cidade de Foz do Iguaçu, onde fica a usina. Ele é filho do engenheiro Clóvis Cunha Vianna, que foi prefeito do município entre 1974 e 1984.

A mãe dele, Léa Vianna, foi fundadora da Guarda Mirim, entidade com a qual Itaipu tem parceria e que já ajudou a formar milhares de jovens do Programa de Iniciação e Incentivo ao Trabalho – que, desde 1988, promove o desenvolvimento pessoal e profissional de adolescentes de baixa renda de Foz do Iguaçu e Curitiba. Em quase duas décadas, o programa beneficiou mais de 5,7 mil adolescentes de 15 e 16 anos, de Foz do Iguaçu, encaminhados pela Guarda Mirim, e de 14 a 16 anos, de Curitiba.

Em Foz

Antes da solenidade em Curitiba, Luiz Fernando Vianna assinará o livro de termo de posse nesta quinta-feira (23), às 9h, no Centro Executivo da Itaipu, em Foz do Iguaçu. Na sequência, ele concede a primeira entrevista coletiva como diretor-geral brasileiro. Depois, terá dois compromissos no Paraguai. Ele participa da inauguração da empresa brasileira de luminárias Kolmei e almoça com o embaixador do Brasil no Paraguai, Carlos Alberto Simas Magalhães. As duas agendas serão em Ciudad del Este. Depois do almoço, Vianna participa da sua primeira reunião de diretoria executiva na binacional.

Transição

Desde a semana passada, os novos diretores já ocupam seus cargos. São eles: diretor administrativo, Marcos Antônio Baumgärtner, que é o segundo empregado de carreira a assumir uma diretoria na história da empresa; diretor financeiro executivo, Marcos Stamm; e o diretor de Coordenação, Ramiro Wahrhaftig. O diretor jurídico, Cezar Ziliotto, foi mantido no cargo.

Perfil

O novo diretor-geral brasileiro, Luiz Fernando Leone Vianna, é formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), em 1974, e em Engenharia Elétrica, pela mesma instituição, em 1978. Tem pós-graduação em Materiais para Equipamentos Elétricos, pela UFPR (1992); especialização em Gerência de Manutenção pela Eletrobras (1984); e especialização em Manutenção de Usinas Hidrelétricas, também pela Eletrobras (1982).

Vianna detém vasta experiência como gestor de empresas públicas e privadas no setor de energia. De 2015 até esta semana, exercia o cargo de diretor presidente da Companhia Paranaense de Energia – Copel (2015-2017); também foi conselheiro no Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico (FMASE), membro fundador do Fórum das Associações do Setor Elétrico Brasileiro e vice-presidente do Conselho Consultivo da Empresa de Pesquisa Energética (EPE/Concepe).

De 2004 a 2014, presidiu o Conselho de Administração da Associação dos Produtores Independentes de Energia Elétrica (Apine); foi membro do Conselho Temático de Meio Ambiente da CNI – Coema (2010-2011); consultor na empresa Vianna Consultoria Ltda.; diretor de Relações Institucionais da Copel – Holding (2002); e diretor presidente da Copel Geração S.A. (1999-2002).

Exerceu ainda o cargo de membro do Conselho Paranaense de Recursos Hídricos (1997-2002); membro do Mercado Atacadista de Energia (MAE) e da Administradora do Mercado Atacadista de Energia – Asmae (1998-2001); integrou o Conselho Regional de Engenharia do Paraná (1999-2000); foi assistente da Presidência da Copel (1998-1999); assistente da Diretoria de Operação da Copel (1997-1998); diretor da Duke do Brasil (1997-1998); e Superintendente de Operação e Manutenção da Geração e Transmissão Leste (1995-1997).