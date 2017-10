A Miss Brasil Global 2017, Barbara Vitorelli, desembarca nesta sexta-feira, 13, em Foz do Iguaçu. Natural da Argentina, ela é radicada no Brasil e mora em Astorga, noroeste do Paraná. Vitorelli vem pela primeira vez a Terra das Cataratas a convite do artista plástico Adriano Monanc, para conhecer as belezas da cidade e realizar um ensaio fotográfico.

Barbara Vitorelli tem 24 anos, e desde os 17 trabalha como modelo. Sua participação em concursos de misses iniciou-se em 2013. O primeiro concurso foi realizado em Londrina, onde conseguiu o quarto lugar, e desde então foi convidada para representar sua cidade, Astorga, no Miss Paraná Universo 2014, onde ficou entre as tops 10 do estado.

A partir daí Barbara Vitorelli não parou mais; foi eleita Miss Terra 2014 e Miss Paraná Intercontinental 2016. Este ano convidada a participar do Beleza Casting Misses 2017, em São Paulo, foi eleita Miss Brasil Global 2017. Com este título representará o Brasil em novembro, deste ano, em Phnom Penh no Camboja, no Miss Universo Global.

Dona de medidas perfeitas, Barbara, que tem 1,74m de altura, foi responsável pela inspiração de grande parte das obras do acervo de Adriano Monanc, apresentado na galeria Golan Rouzkhosh, em Paris, na França, em fevereiro de 2016. A vernissage titulada Novas Cores, além de Paris tem planos para seguir turnê pela Europa. Com 26 obras, o traço de Monanc é inspirado na fauna e flora do Parque Nacional do Iguaçu, e entre os traços há sempre uma musa.

O encontro entre o artista e sua musa será o primeiro fotográfico. “Quem sabe uma nova vernissage surja. Há sempre o que nos inspira, mas o importante sempre é quem nos inspira”, lembrou Monanc.

Agenda:

Sexta-feira, 13 – 8h30 Lar dos Velhinhos, 10h Parque das Aves, 11h Cataratas do Iguaçu, 15h Hotel Recanto, 17h rádio Band FM Hora do Araújo e às 20h30 Churrascaria Rafain.

Sábado, 14 – 10h30 Itaipu Binacional, 12h Shopping Paris (Paraguai), às 18h Marco Três Fronteiras e às 21h Taj .