Como nas edições anteriores do Dia das Cataratas (#CataratasDay), o acesso da comunidade local ao Parque Nacional do Iguaçu (PNI), neste sábado, 11, será gratuito. O #CataratasDay2017 é uma oportunidade para muitos moradores de Foz do Iguaçu e região visitarem pela primeira vez ou rever depois de muito tempo o atrativo mais famoso da fronteira. Prefeitura e Itaipu atuam, ao lado de parceiros, na organização do evento.

O dia 11 de novembro marca o aniversário de seis anos da eleição das Cataratas do Iguaçu como uma das Novas Sete Maravilhas da Natureza. O tema da campanha deste ano – Conecte-se à natureza – está ligado à promoção do Ano Internacional do Turismo Sustentável, pela Organização das Nações Unidas (ONU).

A campanha, desenvolvida com o objetivo de manter a conquista viva na lembrança e de divulgar o atrativo pelo mundo, atraindo mais visitantes para a região, tem um desafio especial este ano: superar o número de pessoas impactadas no ano passado – 139 milhões – e estabelecer um novo recorde.

Para isso, é importante que moradores que visitarem as Cataratas neste sábado compartilhem com seus amigos, nas mídias sociais, fotos e vídeos da experiência sempre acompanhada da hashtag #cataratasday2017.

Horários

A Prefeitura vai disponibilizar até 50 ônibus, em dois horários: pela manhã, com saída prevista às 8h00; e à tarde, às 14h. Os locais de embarque são: Gramadão da Vila A, Terminal de Transporte Urbano (TTU), Praça da Bíblia, Centro de Artesanato na Avenida das Cataratas e Parque Remador (no Porto Meira). O retorno deve acontecer em torno de uma hora após a chegada ao atrativo, nos mesmos veículos. A Itaipu também atuará na coordenação.

O passeio está limitado ao número de vagas disponíveis. É preciso apresentar documento de identidade e comprovante de residência. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou de um responsável.

Opções

Os moradores de Foz também poderão utilizar carro próprio, com isenção de estacionamento e ingressos, mediante apresentação de documento de identificação e comprovante de residência ou ônibus do transporte coletivo. Em ambos os casos, o acesso ao atrativo será feito com o transporte usado nas visitas turísticas convencionais.

Outra opção é a entrada com bicicletas, neste caso, o ciclista precisa se inscrever Associação Ciclística Cataratas do Iguaçu (ACCI). Para se inscrever entre em contato a entidade pelo telefone (45) 98801-8326.

A Guarda Municipal, o Foztrans e a Companhia de Atendimento ao Turista da Policia Militar trabalharão na organização do trânsito e na segurança dos participantes.

No site da prefeitura www.pmfi.pr.gov.br também é possível fazer a inscrição online para participar do #CataratasDay2017, basta preencher o formulário.

Passe Comunidade

É importante ressaltar que o valor da entrada para brasileiros, não residentes nas cidades vizinhas ao Parque Nacional, e estrangeiros que visitarem as Cataratas do Iguaçu, neste sábado, segue inalterado.

Além dos moradores de Foz, a gratuidade no ingresso no #CataratasDay2017 também se estende para residentes em Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Matelândia, Medianeira, Ramilândia, Santa Lúcia, Serranópolis do Iguaçu, Vera Cruz do Oeste, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Céu Azul, Lindoeste e Santa Tereza do Oeste. Esses municípios contemplados fazem parte do Passe Comunidade.