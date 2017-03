O Mutirão Cidade Limpa, organizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, juntamente com outros órgãos e entidades, estará neste sábado, 18, no Morumbi. A ação, iniciada em fevereiro já passou por outros dois bairros, entre eles a Vila C e o Porto Meira. O próximo bairro programado é o Três Lagoas.

De acordo com a secretária de Meio Ambiente, Ana Biesek, são realizadas ações como roçadas, podas de árvores, coletas de lixo como restos de materiais, lixos recicláveis e lixos eletrônicos. Ela destacou a importância da ação, lembrando que no Porto Meira foram retiradas excesso de construções ainda de quando ocorreu a tempestade de granizo, em setembro de 2015.

Ana Biesek reforçou a importância da participação da comunidade. “É uma ação que não fazemos sozinhos e o objetivo é justamente unir as pessoas do bairro e ajudar junto com a gente”, destacou.

A partir das 8h de sábado, 18, no Ginásio Ronaldo Schimidel Nunes, na Avenida Mário Filho, haverá uma abertura solene com as equipes saindo para o mutirão de limpeza na sequência. O eco-ponto central ficará no ginásio, e os outros 11 ficarão espalhados pela região. Esses pontos, de acordo com a secretária Ana Biesek, são definidos pela própria população.

“A própria comunidade estabelece quais os pontos que vamos ter para colocarem os produtos e os lixos, aí esse material é divulgado para as pessoas terem conhecimento dos locais”, explicou.

Os bairros que receberão pontos de coleta na grande Morumbi são Vila Borges, Jardim São Miguel, Cohiguaçu, Vila da Batalha, 1º de Maio, Vila Independente, Jardim Pacaembu, Jardim Dona Fátima, Jardim Dom Miguel, Morumbi I, II, II e IV e Cohapar III.