Amanhã, dia 01º, as lojas do Max Atacadista, abrem mais cedo, às 6h, e fecham mais tarde, às 24h, por conta da campanha intitulada “Dia M”, que oferece descontos que variam de 10% a 40% em todos os setores da loja.

Segundo o gerente comercial do Grupo, Adilson Corrêa, são mais de 500 itens com preços ainda menores do que os já praticados pelo atacadista. “Fizemos uma ampla negociação com nossos fornecedores para derrubar ainda mais os preços. São ofertas nunca antes praticadas pelo setor supermercadista e que trarão ainda mais economia para todos os clientes do Max”, explica.

O “Dia M” tem como objetivo proporcionar aos consumidores, tanto finais quanto os transformadores, preços mais baixos com o menor valor nas compras ao final do dia. “Os descontos estão por toda parte da loja e abrangem itens de perfumaria, limpeza, açougue, mercearia e perecíveis. É um dia inteirinho de promoções que vão surpreender nossos clientes”, comenta Corrêa.

Nas lojas do Max Atacadista todos podem comprar a preços de atacado, sem necessidade de cadastro e são aceitos todos os cartões de crédito. A promoção é válida para todas as lojas do Max Atacadista do Paraná, localizadas nas cidades de Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Maringá, Paranaguá e São José dos Pinhais.