No período da Páscoa do Cataratas JL Shopping será possível juntar diversão com momentos em família e, claro, recheado de chocolate como pede a época. O Shopping se prepara para levar muita alegria e brincadeira para as crianças. Um espaço recreativo está de volta e promete muita diversão para a garotada.

Até 16 de abril, as crianças de 5 a 12 anos podem brincar no espaço que, além de cama elástica conta também com desenhos para colorir e pintura de rosto. As atividades do Canto do Coelhinho, na praça de eventos no piso L1, serão realizadas de segunda a sábado, das 14 às 22 horas e aos domingos e feriado da Sexta-Feira Santa das 14 às 20 horas. A entrada é gratuita.

Para a época mais doce do ano, o Cataratas JL Shopping tem inúmeras opções entre as mais de 120 lojas do empreendimento para quem quer comprar ovos de todos os tamanhos, barras e chocolates. Entre elas estão as Lojas Americanas, Super Muffato, Brasil Cacau, Havan, Cacau Show, Chocofalls e Fábrica de Chocolate.

Horário especial – Para que os clientes possam programar suas visitas ao centro de compras, o shopping já definiu seu horário de funcionamento: na Sexta Feira Santa, dia 14 de abril, as lojas estarão abertas das 14 às 22 horas e alimentação e lazer das 11 às 23 horas. No Domingo de Páscoa, as lojas estarão fechadas, apenas alimentação e lazer irão funcionar das 11 às 23 horas.