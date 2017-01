Uma programação variada e gratuita, apoiada pela Itaipu, deve atrair milhares de pessoas ao Gramadão da Vila A, neste fim de semana. Música ao vivo, oficinas, apresentações circenses e a presença da seleção brasileira de beach soccer farão a alegria de moradores e turistas no sábado, 21 e domingo, 22, confirmando o espaço como o novo centro cultural e esportivo de Foz do Iguaçu.

Quem quiser assistir aos treinos dos melhores jogadores brasileiros de beach soccer é só chegar ao Gramadão, a partir deste sábado, às 8h30 e às 17h30. A seleção brasileira da modalidade vai treinar diariamente, nesses dois horários, até 2 de fevereiro, na cancha de areia recém-construída no local. A atividade integra a preparação para as eliminatórias da Copa do Mundo, que acontecerão em Assunção, de 5 a 12 de fevereiro.

Também no sábado, apresentações musicais, além de oficinas e espetáculos circenses ao ar livre prometem novamente encantar o público do Gramadão. É o 1º Festival de Arte e Circo, que começou no dia 29 de dezembro e vai até 28 de janeiro.

A oficina de circo no trapézio voador começa às 15 horas e tem a supervisão dos profissionais da Escola Internacional de Circo (Circocan). Crianças a partir de cinco anos e adultos de todas as idades podem participar, sem necessidade de experiência.

Às 19 horas, a banda Los Kalas subirá ao palco da Concha Acústica. Com mais de 15 anos de estrada, o grupo de Puerto Iguazu já rodou Argentina, Brasil e Paraguai com um repertório eclético, passando por U2, Guns n’ Roses, Metallica, Red Hot Chilli Pepers e Ozzy Osbourne, com destaque para os covers do Queen.

Em seguida, o Espetáculo de Circo, comandado pela trupe da Circocan, brindará os presentes com acrobacias de solo, malabarismos e apresentações no trapézio, tecido e lira.

A banda Soulfunk encerrará a programação de sábado com muito pop rock influenciado pelo soul e funk norte-americano. O repertório varia de Amy Winehouse a clássicos de Ed Motta.

No domingo, as atrações são a oficina de circo, a partir das 15 horas, e Espetáculo de Circo, às 20h30.

O festival é uma iniciativa inédita da Itaipu, em parceria com a Rede Paranaense de Comunicação (RPC). Todas as atrações são abertas para a comunidade em geral.