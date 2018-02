O espetáculo musical Tons de Novembro, idealizado pelos músicos Noel Silva e Luiz Gustavo, terá segunda edição neste sábado, 25, no Teatro Barracão. O show de 2017 contará com convidados especiais, como a cantora Chai Furmann, iguaçuense, que participou recentemente do Programa “The Voice Brasil”, da Rede Globo. A programação está marcada para começar às 19h30, entrada é gratuita.

Desta vez, trinta alunos das oficinas comandadas pela dupla de artistas/professores vão se apresentar tocando e cantando em diversas formações.

Oriundos de áreas distintas de Foz do Iguaçu – Vila Iolanda, Jardim São Paulo, Jardim Três Bandeiras, Conjunto Libra e Jardim Santa Rosa – eles são crianças, jovens e adultos que amam a música. Entre eles, o que chama a atenção é a predominância de crianças e adolescentes de até 16 anos. Numa prova de que há um interesse crescente pela arte entre os mais novos.

No repertório do show constam 20 músicas, algumas delas hits do passado e atuais, em sua maioria músicas preferidas pelos alunos. “Vamos de MPB á sertanejo universitário. O pop rock divide espaço com a música de raiz”, e o mais importante é de que são músicas que os alunos gostam e pedem para aprender ”, explica Noel. Entre as escolhidas para a audição deste ano, por exemplo, “Despacito”, uma febre do momento, divide lugar com o som caipira de “Vide Vida Marvada”, clássico do cancioneiro popular imortalizado na voz de Rolando Boldrin.

Oportunidades

Juliana Bueno, 15, faz aula com Noel há dois anos. Ela participou da primeira edição do musical e vai se apresentar novamente como solista em duas músicas, além de cantar e tocar em todo o espetáculo. “Na música encontro esperança. Estou realizando um sonho”, revela a menina que desde os primeiros anos de vida “já brincava de cantora”. Comentando as aulas, ela enaltece o jeito simples e amigo do professor ensinar. Também frisa a liberdade que Noel Silva, sem preconceitos, dá aos alunos para que aprendam a tocar o que gostam. No caso de Juliana, é a estética sertaneja o que mais lhe atrai.

Baterista mirim

Arthur Pires Romagnoli tem apenas nove anos e já é um prodígio na bateria. No musical do ano passado, ele era mais jovenzinho ainda e levou o público ao delírio com sua batida precisa e repiques ousados. Desta vez o público vai ver uma apresentação ainda mais eletrizante. Das 20 músicas selecionadas ele será o baterista de oito delas. Também vai tocar viola chorona e soltar a voz em uma das canções. O pai de Arthur Michael Romagnoli conta que o talento do filho para a bateria foi descoberto por acaso, quando aos quatro anos colocou o filho para brincar em uma bateria. O pai revela que o menino que tem facilidade para tocar instrumentos musicais também participa do “Projeto Viola Lindeira” e seu próximo desafio será aprender tocar guitarra.

Convidados especiais

Além dos alunos das oficinas, “Tons de Novembro II” terá convidados especiais. A cantora Chai Furmann, iguaçuense que participou do Programa The Voice Brasil, da Rede Globo, terá participação no show.

Outro momento que promete mexer com o público será a participação no show dos filhos de Noel, Pedro Augusto, Renata e Luiz Gustavo Silva.

O Músico conta que iniciou seus três filhos na música. Deles, apenas o caçula Luiz Gustavo seguiu a carreira profissional do pai e virou seu maior parceiro. É a primeira que os três se apresentam juntos no palco.

Tons de Novembro veio para ficar

Noel Silva explica que o Musical Tons de Novembro vem se desenhando ao longo de sua trajetória de 37 anos viajando pela música. Ele lembra que todo final de ano fazia uma apresentação pública de seus alunos para demonstrar o que haviam aprendido nas aulas. “Sempre foi um pensamento fazer algo mais organizado, com o status mesmo de um musical. No ano passado esta apresentação ganhou o nome de Tons de Novembro. E agora pretendemos fazer todos os anos, sem interrupção.”

Financiamento

Em 2016,o espetáculo Tons de Novembro I foi viabilizado através do financiamento do Fundo Municipal de Cultura do Município. O projeto foi um dos selecionados e garantiu em contrapartida a realização de oficinas de violão, viola, bateria e guitarra.

Neste ano, sem a ajuda substancial do Fundo, seus idealizadores buscaram patrocínios e apoios também nas empresas privadas.“A ideia foi não deixar o projeto morrer”, explica Noel Silva. Assim, seus alunos poderão se apresentar fechando o ano.

Neste ano o evento conta com o apoio da Fundação Cultural e patrocínio cultural da loja Calce Pague, Conesul Equipamentos e Utensílios, Luiz Mella Compressores e Ferramentas e Woodstock.

Serviço:

Espetáculo “Tons de NovembroII”

Onde: Teatro Barracão

Avenida República Argentina, Praça da Bíblia

Data: 25/11/2017 (sábado)

Horário: 19:30h

Entrada gratuita