Cerca de 300 pessoas foram atendidas no Mutirão do Dia Nacional de Combate ao Câncer da Pele, realizado no último sábado, 02, no Centro de Especialidades Médicas. A ação voluntária, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde, contou com a participação de médicos, enfermeiros e colaboradores. Além das consultas os pacientes participaram de uma palestra com um dermatologista. Casos detectados puderam receber procedimentos de tratamento imediatamente.

Durante a ação foram diagnosticados 15 pacientes com suspeita de câncer. Os médicos também detectaram 31 pessoas em condição pré-maligna, quando alguns sintomas não tratados podem levar ao desenvolvimento de um câncer.

As suspeitas de câncer foram identificadas por meio do aparelho de dermatoscópio, que facilita a detecção de lesões pré-cancerosas. Os pacientes foram encaminhados para investigação, tratamento da doença e cirurgia. O diagnóstico dos médicos também foi acompanhado por estagiários que ajudaram na organização da ação e puderam conhecer um pouco mais sobre a doença.

Para Inês Weizemann, Secretária Municipal de Saúde, o mutirão superou as expectativas. “Todos que trabalharam no sábado foram voluntários e tinham o mesmo objetivo, oferecer uma saúde de qualidade a população de Foz do Iguaçu, estamos trabalhando juntos para isso e já podemos ver os resultados. Todos que foram atendidos hoje saíram daqui satisfeitos com o serviço ofertado”, destacou a secretária.

Tratamento Imediato

Além de exames os médicos também realizaram procedimentos de criocauterização, que consiste na destruição de um tecido ou coagulação do sangue por meio de métodos químicos, nesse caso utilizando frio.

Outro cuidado ofertado pelos voluntários foi a palestra ministrada pelo dermatologista André Guedes. Pacientes e participantes da ação receberam informações sobre o perigo da exposição excessiva ao sol e os cuidados diários que devemos ter com nossa pele.

“Falamos sobre a origem dos raios solares e quais chegam à superfície da terra, os que provocam câncer e quais as horas de pico, sobre as doenças provocadas pelo sol. E a importância do uso correto do protetor solar”, disse o médico.

Além da prevenção, foi ressaltada aos pacientes a importância dos exames de rastreamento que podem diagnosticar precocemente a doença, “Em um diagnóstico feito precocemente a chance de cura é de 100%”, lembrou o dermatologista.

Dezembro Laranja

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer da pele responde por 33% de todos os diagnósticos desta doença no Brasil e surge a cada ano cerca de 180 mil novos casos. Por isso a Sociedade Brasileira de Dermatologista criou a Campanha Nacional Dezembro Laranja, que este ano leva o tema “Se exponha mas não se queime”, o objetivo é informar a população sobre as formas de prevenção com a adoção de uma série de medidas fotoprotetoras e a procurar um médico especializado para diagnóstico e tratamento.