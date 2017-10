Uma propriedade rural localizada na Vila São José, em Santa Terezinha de Itaipu, recebeu no domingo, 22, cerca de 200 mudas de árvores nativas doadas pela Diretoria de Coordenação da Itaipu para os organizadores do 10º Torneio Sul-Americano de Arremesso de Celular. O evento ocorreu no dia 01º de outubro, no Gramadão da Vila A. O plantio foi realizado por integrantes do Rotary Club Santa Terezinha de Itaipu, Lions Clube Cataratas e Associação Esportiva Segurança Física Itaipu (Aresf).

As mudas – de ipê prata, jabuticaba, ingá miúdo e cerejeira – foram distribuídas à comunidade no dia do torneio. Parte delas foi utilizada para recompor a mata ciliar em torno da nascente do Rio Ipiranga, no terreno dos agricultores Adelar e Estelita Vargas. As pequenas árvores foram cultivadas no Refúgio Biológico Bela Vista (RBV).

Lado social

Durante as disputas do 10º Torneio Sul-Americano de Arremesso de Celular, foram arrecadadas 12,1 toneladas de alimentos. As doações vieram de pessoas dos participantes do evento, da comunidade e de empresas parceiras. Na próxima segunda-feira (30), esses alimentos serão repassados às entidades carentes de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e Ciudad del Este, no Paraguai. A cerimônia de agradecimento será às 20h na sede do Lions Clube Cataratas (Avenida Brasil, 1974).

A triagem também conta com o apoio de voluntários. Na segunda-feira (23), equipes do Lions Clube Cataratas, Rotary Club Santa Terezinha, Moto Clube BR 277, Clube de carros “Antigos Foz”, Pão da Madrugada e da Aresf iniciaram a separação dos alimentos para a entrega na próxima semana.