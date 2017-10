Para celebrar três décadas de história, o Ecomuseu de Itaipu promove, no mês de outubro, três atividades especiais. No dia 18 de outubro, quarta-feira, às 20h, serão inauguradas as exposições Ecomuseu 30 Anos e Ney Braga: 100 anos na história do Paraná. Na tarde do dia 28, o espaço abre as portas para a comunidade em mais uma edição do Ocupe o Museu, com atividades diversas para pais e filhos.

Ecomuseu 30 Anos é resultado de uma pesquisa que vem sendo desenvolvida há vários meses, incluindo bibliografia, documentação e entrevistas com funcionários e frequentadores do Ecomuseu desde sua criação. A reprodução de fotografias, vídeos, documentos, jogos educativos e personagens permitirá que, além de conhecer a história e a importância do Ecomuseu para a região, os visitantes interajam ao longo da exposição.

A curadoria é compartilhada entre funcionários do Ecomuseu, a historiadora Cláudia Feijó, a arquiteta Carolina Lisot e Mario Melo da Clemente Design.

Na mostra, a trajetória do Ecomuseu será contada por meio de quatro módulos expositivos: o território, as coleções, as ações educativas e culturais e o futuro. Em cada módulo será possível conhecer um pouco de tudo que foi realizado pelo museu desde sua inauguração, em 16 de outubro de 1987. Na época, o diretor-geral brasileiro da Itaipu era Ney Braga – protagonista da outra exposição de aniversário do Ecomuseu.

Centenário

A exposição Ney Braga: 100 anos na história do Paraná faz parte das comemorações do centenário do nascimento de um dos mais importantes homens público da história do Estado. Serão entre 15 e 20 painéis e plotagem de diferentes tamanhos, com fotos selecionadas do acervo do Museu Paranaense e de Itaipu, mostrando sua origem, sua família, sua carreira e, principalmente sua ligação com Itaipu e o Ecomuseu.

Vários objetos do acervo de Ney Braga, como medalhas, condecorações, placas de homenagem, troféus, documentos, mobiliário e objetos pessoais serão dispostos em ao menos seis vitrines e expositores. Estará disponível também um vídeo com depoimentos sobre Ney Braga de pessoas que conviveram com ele, ao longo de sua vida pública.

Espaço de todos

Em um museu criado para a população do entorno da Itaipu, nada mais justo que uma festa de aniversário em que a comunidade é a estrela. Em sua segunda edição, o “Ocupe o Museu” é um convite do Ecomuseu aos funcionários de Itaipu e do PTI, bem como à comunidade de Foz do Iguaçu, para que ocupem e desfrutem do museu, participando dos espetáculos e oficinas, visitando as exposições ou apenas curtindo a natureza em um espaço aberto a toda a família.

No sábado, dia 28, a entrada será livre no Ecomuseu. As atividades começarão às 16h e incluem pintura para bebês, práticas de circo, contação de histórias, confecção de pipa e de brinquedos de papel, práticas de yoga e oficina de horta caseira.

Às 18h30 será apresentado o show “Supercondutores de energia”, da Trupe Parabolé Educação e Cultura, que aborda, de forma divertida, por meio da linguagem musical e da poesia, temas como animais em extinção, poluição, consumo consciente, preservação da biodiversidade, utilização de energias renováveis, entre outros.

Todas as atividades são gratuitas e abertas a toda a comunidade. Como algumas oficinas têm vagas limitadas, garanta sua participação preenchendo o formulário online: https://webforms.pti.org.br/ocupeomuseu. E prepare-se para um sábado de muita diversão e cultura!