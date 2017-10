Os membros da nova diretoria da APP-Sindicato/Foz serão empossados no próximo sábado, 21, às 20 horas, em solenidade na AABB (Associação Atlética Banco do Brasil). Também tomarão posse durante o evento os representantes dos municípios da região Oeste que fazem parte da base da entidade sindical.

A Chapa 2 – APP Independente, Democrática, de Base e de Luta venceu as eleições para a direção do Núcleo Sindical de Foz do Iguaçu realizadas no último dia 20 de setembro, obtendo quase 70% dos votos válidos. O mandato é de quatro anos, com vigência entre 2017 e 2021.

Conforme explica o Secretário de Organização da APP-Sindicato/Foz, Silvio Borges, a programação da posse abrangerá também o 9° Jantar Dançante da APP-Sindicato/Foz. O evento terá como atração o Duo Versão Contrária, grupo musical iguaçuense com repertório baseado nos gêneros pop rock, reggae, rock nacional e internacional.

“O encontro terá atividades políticas relacionadas ao ato de posse, seguidas da confraternização para a categoria, seus familiares e amigos. Será um momento de lazer e celebração”, informa Silvio Borges. “Também estarão conosco convidados que colaboram e dividem a agenda de luta sindical da APP-Sindicato/Foz”, complementa.

Representação

A nova diretoria do Núcleo Sindical de Foz do Iguaçu reúne representantes de todos os segmentos profissionais. O coletivo é formado de professores, pedagogos, agentes educacionais dos níveis I e II e aposentados. As secretarias específicas são ocupadas por educadores que atuam como ativistas da diversidade LGBT e étnica, gênero e direitos humanos.

A APP-Sindicato/Foz representa professores, pedagogos e agentes educacionais da rede estadual de educação do Paraná e os educadores municipais de Itaipulândia. A base do sindicato abrange as cidades de Foz do Iguaçu, Itaipulândia, Matelândia, Medianeira, Missal, Ramilândia, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu e Serranópolis do Iguaçu.

Diretoria da APP-Sindicato/Foz:

Cátia Castro – Presidência

Marisa de Lima Rosa – Secretaria Geral

Tanea Costa – Finanças

Otálio Renato Costa – Administração e Patrimônio

Diego Valdez – Organização

Flordivina Pereira – Aposentados

Luci Meri Fontana – Assuntos Municipais

Ildo Borsoi – Assuntos Municipais (Executiva)

Greiciane Pereira – Educacional

Karoline Bueno – Educacional (Executiva)

Odirlei Manarin – Formação Política Sindical e Cultura

Diego Rossi – Formação Política Sindical e Cultura (Executiva)

Danielli Becker – Comunicação

Ana Paula Gonçalves – Comunicação (Executiva)

Maurício Takahashi dos Santos – Sindicalizados

Marco Aurélio Morel – Assuntos Jurídicos

Silvio Benitez – Política Sindical

Viviane Arteman Sidor – Políticas Sociais e Direitos Humanos

Inês Magali Maciel – Funcionários

Angela da Silva Moreira – Mulher Trabalhadora e Direitos LGBT

Milena Branco – Mulher Trabalhadora e Direitos LGBT (Executiva)

Aline Torres – Igualdade Racial e Combate ao Racismo

Leandro Neri Bortoluzzi – Saúde e Previdência

Representantes de município:

Adalberto Petry – Matelândia

Ademar Schmitz – São Miguel do Iguaçu

Fernanda da Silveira – Serranópolis

Roselaine Buche – Missal

Rui Niero – Medianeira

Suleica Adriane de Oliveira – Itaipulândia

Tercilo Koren – Santa Terezinha de Itaipu

POSSE DA DIRETORIA E JANTAR DANÇANTE DA APP-SINDICATO/FOZ

Data: 21 de outubro, a partir das 20h

Local: AABB (Avenida das Cataratas, 2501, Vila Yolanda)

Informações: (45) 3027-1893