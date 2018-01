Uma das atrações mais esperadas das festividades carnavalescas em Foz é o bloco Meninas Veneno, onde os marmanjos abusam da criatividade para ficar um pouco mais “diva”. Esse ano as “meninas” abrem oficialmente o Carnafalls, no dia 10, às 17h, no Parque de Eventos Charrua. A atração já anima o Carnaval há mais de quarenta anos e chega a esta edição com novidades: o concurso vai eleger além da campeã, mais duas princesas.

Realizado pela Fundação Cultural com apoio do Bloco Meninas Veneno, o concurso foi ampliado para reconhecer a dedicação dos foliões que fazem a diversão de milhares de pessoas. Segundo o presidente do bloco, Natal Bassani, “o concurso é uma das atrações mais divertidas e alegres da festa. Já tivemos mais de mil participantes no bloco, o que mostra o envolvimento da comunidade com a atividade”, conta.

Natal explica que o bloco abre o Carnafalls às 17h e os foliões terão até às 18h para se inscrever no concurso. A ficha é preenchida no local e contem um questionário sobre o nome da fantasia, o motivo e o perfil da menina veneno – tudo faz parte da brincadeira. Uma comissão de jurados elege 24 foliões para desfilar na passarela e conquistar a atenção do júri. A campeã e suas princesas ganham troféus, faixas e flores.

Gliter, purpurina e bom humor

Batom, maquiagem, meia calça, saia, muita purpurina, perucas, plumas e paetês – um verdadeiro ritual que muitas vezes conta com uma preparação de meses. Além da caracterização, é preciso subir no salto e ter elegância, muita feminilidade e abusar do bom humor. Tudo isso faz parte dos critérios utilizados pela comissão de jurados.

Marcio Paredes, bicampeão do concurso, desta vez participa como jurado e conta que o diferencial é a entrega à brincadeira. “As duas vezes em que eu ganhei foi por descontração, por entrar na brincadeira. É o espírito divertido e isso está nas fantasias. Eu criava personagens: uma vez ganhei me fantasiando de Fiona e outra, de musa do Carnaval”, contou.

Concurso

O bloco começou familiar e pequeno, ao longo da trajetória de mais de quarenta anos já chegou a ter mais de mil seguidores e arrasta uma verdadeira multidão por onde passa. A criação do concurso de beleza é resultado da intensa participação da comunidade e foi fixado no calendário da cidade. De acordo com o Diretor Presidente, Juca Rodrigues, “a festa é da comunidade e é uma tradição que traz alegria e muita diversão em um clima saudável, de harmonia”, explicou. A expectativa da organização é que a edição 2018 supere o número de participantes e atraia muito mais gente para a festa.

O Carnafalls contará também com Arena de Shows, Praça de Alimentação, arquibancada e muitas atrações artísticas próprias da festividade. Após o concurso, às 21h, a programação segue com o Espetáculo Carnavalesco com apresentações artísticas variadas, como Maracatu, Afoxé, samba. Em seguida, é a vez da atração mais esperada da noite: o Baile Carnavalesco, que tem início às 23h e segue até as 02h.