A unidade, localizada anteriormente em uma sala ao lado da Casa do Empreendedor, passará a funcionar em um espaço exclusivo, próximo a Delegacia da Mulher e do Turista. Um novo mobiliário e computadores foram instalados.O novo Banco do Empreendedor começa a operar, nesta quarta, 13, em Foz do Iguaçu. A estrutura mais ampla e com um quadro maior de funcionários faz parte da nova política de incentivos aos micro e pequenos negócios. A solenidade de inauguração será realizada a partir das 16h, com a presença do prefeito Chico Brasileiro, do Secretário Estadual de Planejamento, Juraci Barbosa, do presidente da Fomento Paraná, Vilson Ribeiro de Andrade e do presidente da Câmara, Rogério Quadros.

O Banco do Empreendedor contará ainda com mais funcionários para atender os microempreendedores individuais (MEI´s), micro e pequenas empresas. Dois novos agentes de crédito auxiliarão exclusivamente o público na adesão ao crédito orientado, o que vai dar mais agilidade ao serviço e, sobretudo, na liberação do financiamento.

Com linhas de crédito a juros baixos – valores que variam de 1,26% a 1,81% ao mês – os interessados poderão realizar investimentos em reformas, ampliações, compra de máquinas e equipamentos e capital de giro. Isso movimenta a economia e gera mais empregos e renda na cidade, criando um ambiente favorável para o desenvolvimento local.

“Para estimular financiamentos a juros baixos, a prefeitura fez um aporte de R$ 200 mil à Garantioeste (Sociedade Garantidora de Crédito), que vai dar aval aos empréstimos. Isso permitirá alavancar mais de R$ 1 milhão em empréstimos até o final do ano. Em 2018, pretendemos aportar R$ 1 milhão na Garantioeste para disponibilizar R$ 10 milhões de crédito para micro e pequenas empresas”, afirma o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

O secretário explica ainda que outra novidade serão os empréstimos a juro zero, em parceria com a Fomento Paraná. “Serão empréstimos de até R$ 4 mil para microempreendedores individuais (MEI´s), sem qualquer taxa de juro. Para oferecer o Juro Zero, uma das promessas de campanha do prefeito Chico Brasileiro, o Município teve que aderir ao programa Família Paranaense, do Governo do Estado. No próximo ano, a previsão é de ampliar o Programa Juro Zero para empréstimos de até R$ 10 mil”, comenta Piolla.

Atendimento

O novo Banco do Empreendedor vai permitir ampliar a divulgação dos serviços para atender mais empreendedores. “ Vamos fazer uma maior divulgação dos serviços e estaremos preparados para receber a demanda de pessoas interessadas em investir nos seus negócios. A expectativa é aumentar a quantidade de pessoas atendidas e, principalmente, financiar novos negócios”, disse o coordenador do Banco, Volnei Lampert.

De acordo com Lampert, hoje o Banco do Empreendedor já atendeu mais de 2400 empresas com financiamento e mantém hoje uma taxa menor que 3% de inadimplência, uma das menores do Paraná. Essas operações de crédito contabilizam R$ 1.216.136,06 injetados na economia somente neste ano. Deste valor, os setores de serviços, mercearias, confecção e disk bebidas lideram as solicitações do microcrédito.

Plano de negócio

Segundo o coordenador, um dos serviços disponíveis no Banco do Empreendedor, em parceria com o Sebrae, é o Plano de Negócio. As pequenas, médias e grandes empresas recebem orientação sobre a atividade comercial. Com um plano de negócio pronto, as empresas podem financiar até 80% do orçamento total do investimento através das linhas de crédito.

“Muitas vezes, por desconhecimento, o empresário fecha as portas do empreendimento. Com um plano de negócio, orientado pelo Banco do Empreendedor e Sebrae, ele pode oxigenar as finanças e em muitos casos salvar a atividade comercial”, diz Volnei Lampert.

Informal

O Banco do Empreendedor é a única instituição que dispõe de linha de crédito para atividade não formalizada. O interessado deve comparecer ao local com documentos pessoais e não possuir restrições. Uma avaliação é feita pelo agende de crédito para disponibilizar o valor da operação. Na primeira adesão é necessária a apresentação de um avalista.

Crédito

Os microempreendedores individuais têm acesso a linha de crédito com valor de R$ 700,00 à R$ 20.000,00. Os interessados devem apresentar uma relação de documentos da atividade, proprietário e um avalista na primeira operação. O financiamento pode ser parcelado em até 36 meses.

As pequenas, médias e grandes empresas também podem a aderir a linha de crédito do Banco do Empreendedor. A única diferença em relação aos microempreendedores é o valor do crédito, que vai de R$ 20.001, 00 até R$ 1,5 milhão.

Táxis

Outra linha disponível no banco atende taxistas. Os profissionais podem aderir ao crédito para a compra de veículos. Atualmente mais 200 carros em serviço foram financiados. É a segunda maior frota financiada no estado. Consulte os profissionais do Banco do Empreendedor sobre valores e taxas.

A nova sede está localizada na Av. Brasil, Nº 1388 (ao lado da Delegacia da Mulher e do Turista, em frente ao Banco do Brasil). O horário de atendimento é das 8h às 14h de segunda à sexta.