Depois de alguns dias disputando a Copa Libertadores da América no Uruguai, a equipe e comissão técnica do Foz Cataratas/Coritiba retornou a Foz do Iguaçu no fim da tarde de ontem, 21.

O time desembarcou no aeroporto de Puerto Iguazú e seguiu de ônibus até a casa das atletas, no Libra, onde a reportagem do Clickfoz já esperava para bater um papo com a equipe.

O Foz Cataratas conquistou o terceiro lugar na Libertadores na última terça-feira, 20, onde enfrentou o Colón e venceu o time paraguaio na cobrança de penalidades. Na primeira fase da competição, as iguaçuenses foram as únicas a terem 100% de aproveitamento. Entretanto, de acordo com o técnico Gezi Damaceno, o time fez uma partida “irreconhecível” na semifinal contra o Limpeño e acabou perdendo a chance de disputar a final. Mesmo assim, o comandante acredita que a equipe cumpriu com a meta dentro do campeonato.

“Saímos daqui com a expectativa muito grande desta competição. Trouxemos meninas que foram muito importantes, que vieram somar bastante com o time e valorizar cada vez mais a equipe. A campanha foi maravilhosa, dentro do que nós conseguimos, pelos investimentos que são feitos aqui em Foz. Fizemos uma partida muito mal feita contra o time do Paraguai (Limpeño), que praticamente definiu nossa posição na competição. Entretanto, estamos sujeitos a isso no esporte. Mas, foi muito bom. Querendo ou não, o Foz é o terceiro da América e isso tem que ser respeitado e valorizado”, ressaltou o técnico.

Pensando na ascensão do Foz Cataratas para a próxima temporada, a comissão técnica já começa a trabalhar para reforçar o time em 2017. Assim que terminou a Libertadores, as negociações já começaram. “Já conversamos com algumas atletas para permanecerem no time o ano que vem”, disse Damaceno.

A lateral-direita Paulinha, que já teve passagem pelo Foz Cataratas e reforçou o time durante a Libertadores pode ser uma das novas contratações para o próximo ano. “Possibilidades sempre existem. Eu conversei com o professor Gezi, ele fez a proposta e eu estou pensando. Aqui é um lugar que eu me sinto muito bem, as meninas me receberam de portas abertas e eu fiquei muito feliz. Na competição não foi o que a gente queria, queríamos o primeiro lugar, mas, o terceiro foi muito honroso”, falou a jogadora.

“Estou orgulhosa do time, que lutou até o fim e conseguimos trazer o terceiro lugar que também é importante para o time, para a cidade e para o Estado do Paraná”, finaliza a capitã Verônica.