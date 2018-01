Até dia 29 de janeiro, o Mabu Thermas Grand Resort oferece as mais divertidas férias de verão em Foz do Iguaçu, com direito a muitas brincadeiras na área temática do Sítio do Picapau Amarelo, complexo de piscinas e praia de águas termais, espaço ao ar livre para esportes de aventura, recreação das 8h30 às 22h30 e uma programação preparada especialmente para o período. Além disso, o resort oferece cortesia para duas crianças até 8 anos de idade, no mesmo apartamento dos pais.

Todos os dias, à noite, uma atração diferente, para que os hóspedes comecem a relaxar e a se preparar para o próximo dia de diversão: show de mágica, com o mágico Arcanjo; The Voice Mabu; Bingão Mabu; peça teatral “A Revolta dos Brinquedos”; Comedy Show (para maiores de 15 anos); Disco Mabu; e show de circo.

Único resort/hotel do Brasil a ter uma área temática do Sítio do Picapau Amarelo, uma das obras mais originais da literatura infanto-juvenil brasileira, o Mabu Thermas tem a presença dos personagens, como a Dona Benta em sua casa, a Tia Anastácia com suas guloseimas, Pedrinho e Narizinho encontrando com as crianças no café da manhã ou no almoço, por exemplo.

A Emília e o Visconde de Sabugosa irão visitar o resort nessas férias nos dias 20 e 27 de janeiro. E, durante o dia, diversas atividades lúdicas envolvem as crianças e os personagens, em uma divertida interação.

A equipe de recreação também estimula os pequenos hóspedes em atividades de campo, como em explorações nas áreas verdes do resort, no balde de água do playground aquático da praia termal, entre outras diversas atividades. Mas também há os momentos de relax, como após o almoço, quando as crianças podem assistir a um cineminha ou participar de oficinas.

Os adolescentes e adultos não ficam de fora, há atividades voltadas para cada faixa etária. A tirolesa sobre o lago e a pesca esportiva são atividades que sempre divertem a família toda. São diversas atividades programadas indoor ou outdoor.

Para os hóspedes adolescentes, há um cronograma de atividades envolvendo variados esportes, brincadeiras aquáticas, jogos de caça e enigmas, cinema e torneios com jogos de salão.

