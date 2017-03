Quem passa por aquela fachada sem letreiro na avenida Brasil, região central de Puerto Iguazú (Argentina), nem imagina os mistérios e maravilhas que aquele número 57 escondem.

Os mais curiosos diriam, ao olhar pelo vidro da porta, que o lugar abriga uma adega de vinhos, muito comum no país vizinho.

Mas, uma pequena placa na entrada, com os dizeres The Argentine Experience, te mostra o quão enganado você está.

Assim como o nome do local, quem visita o restaurante, (SIM é um restaurante), está prestes a viver uma imersão cultural muito intensa e divertida.

A começar pelo atendimento exclusivo e diferenciado. Já na entrada, somos recepcionados por um instrutor super simpático e prestativo conhecido como Pato. É ele quem nos acompanhará durante todo o jantar.

“Assim como o nome diz, é uma experiência. Vocês conhecerão um pouco da culinária argentina. Beberão um bom vinho, comerão uma excelente comida e terão uma noite repleta de diversão”, disse Pato, que completa: “Vocês vieram com a mente aberta?”.

O restaurante em si, fica ‘escondido’ atrás de uma adega de vinhos. Lá dentro, a magia acontece e entendemos perfeitamente porque fomos aconselhados a entrarmos de mente aberta. Diferentemente dos restaurantes tradicionais, no The Argentine Experience, cada participante faz a sua própria comida e bebida.

Começamos com um coquetel. Ao ritmo do instrutor, que nos acompanha passo a passo, fazemos um drink, que é servido ao colega ao lado. Depois é hora de preparar uma autêntica empanada argentina. Logo na sequência, degustamos uma incrível tábua de frios e um filé-mignon com legumes assados (a carne fica em preparação cerca de 24 horas e vocês não fazem ideia do sabor, sem dúvidas, a melhor carne que já comi na vida!). Por fim, preparamos o tradicional mate e deliciosos alfajores, com muito doce de leite. Não posso esquecer de mencionar que todo o jantar é regado a bons vinhos.

Além do jantar, o visitante ainda aprende a se comunicar com os argentinos através de gestos, que são muito comuns na cultura do país vizinho. Algumas frases típicas também são ensinadas, o que torna a experiência super rica e divertidíssima.

O local é exclusivo e tem capacidade para 28 pessoas. Nesta terça-feira, 28, estávamos em oito, quatro moradores de Foz do Iguaçu e dois casais, um do Rio de Janeiro e outro de São Paulo.”Foi uma experiência maravilhosa, rica em conhecimento e cultura. Voltarei mais vezes e indicarei para outras pessoas, com certeza”, disse o empresário Thiago Garcia.

Em Puerto Iguazú, o restaurante está instalado há quatro meses e já ocupa o primeiro lugar no TripAdvisor, maior site de avaliações de estabelecimentos, destinos, atrativos e passeios do mundo. O primeiro no mesmo estilo, surgiu há cinco anos em Buenos Aires e também é o primeiro do ranking, dentre os mais de 4 mil comércios da capital portenha. Com esta proposta diferenciada e rica em conhecimento, fica fácil entender porque o local tornou-se o queridinho dos avaliadores. E diga-se de passagem, a posição é muito justa! Quem vai, não se arrepende e com certeza, deseja voltar.

Dicas importantes:

O restaurante funciona só com reserva antecipada;

Localização: Av. Brasil 57, Centro de Puerto Iguazú (Argentina)

Experiência guiada em Inglês: Segunda, Quarta e Quinta-Feira

Experiência guiada em Português: Terça, Sexta e Sábado

Horário: Devem chegar 19h30 – 19h45. Começa às 20h até 23h

*Horário Argentino

Reservas:

O passeio pode ser reservado pela Loumar Turismo, empresa receptiva de Foz: (45)3521-4000 e WhatsApp: (45) 99112-2391.