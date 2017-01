A convite da Gestão Integrada do Turismo de Foz do Iguaçu, a maior influenciadora digital do Snapchat no Brasil, esteve em Foz do Iguaçu entre os dias 27 e 29 de janeiro.

Thaynaraog alcança facilmente 500 mil visualizações na rede social do fantasminha. A influencer trouxe toda a “família buscapé” – como ela mesmo chama – para conhecer Foz do Iguaçu e os atrativos turísticos da região. A snapchater ficou hospedada no Hotel Mabu em Foz do Iguaçu. Um incrível resort com praia artificial e água termal a 37 graus.

Na manhã de sexta-feira, Thaynara conheceu o novo passeio oferecido pelo Parque das Aves, e que também fomos convidados. Você pode conhecer mais sobre este atrativo que conta sobre os bastidores do Parque das Aves.

Depois, foi a hora de conhecer as Cataratas do Iguaçu por outro ângulo, o aéreo. Com o passeio oferecido pela Helisul, é possível sobrevoar o Parque Nacional do Iguaçu e ver as quedas do rio lá de cima.

Após o passeio de helicóptero, Thayanara seguiu para conhecer as Cataratas do Iguaçu de pertinho e almoçou no Hotel das Cataratas, o hotel mais caro e chique de Foz do Iguaçu, onde a média de hospedagem é de R$ 1.000.

Entre uma foto com um fã e outro, Thayanara se encantou com tudo que o destino ofereceu para ela e mostrou tudo em seu Snapchat.

No final da tarde, foi a vez de conhecer as novas estruturas do Marco das 3 Fronteiras.

Já no sábado de manhã, a Itaipu Binacional e todos os seus atrativos turísticos entrou no roteiro da viagem. Thaynara e família puderem conhecer como é produzida energia na maior geradora hidrelétrica do mundo. A snapchater usou o Spetacles, óculos recém lançado do Snapchat, que filma e manda direto para a rede social. Depois, foi o momento de plantar uma árvore no Refúgio Biológico e depois conhecer o lago de Itaipu a bordo do Kattamaram.

No retorno para o centro, o ICVB levou para conhecer o Gramadão, um parque na região da Vila A, onde estava montado uma estrutura toda especial.

Brincado que foi agenda presidencial, para terminar o sábado, o jantar foi em Puerto Iguazú, cidade argentina que faz fronteira com Foz.

O episódio final dessa “novela bagaceira” foi no domingo, quando a família toda realizou o Macuco Safari, um passeio de barco nas Cataratas do Iguaçu.

Se você quiser fazer o mesmo roteiro que Thaynara em Foz do Iguaçu terá que desembolsar cerca de R$ 980 em passeios sem contar alimentação, hospedagem e transporte. Porém, é possível fazer uma viagem mais econômica e conhecer praticamente os mesmos atrativos.