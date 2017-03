Foz do Iguaçu e o nosso turismo sempre passaram por constantes mudanças. Já recebemos grupos de turistas que davam a volta no mundo, mas pouco contribuía com a cidade. Haviam também aqueles que vinham para cá somente para fazer compras no Paraguai e nada ajudavam no desenvolvimento da cidade.

Porém, desde que a Itaipu Binacional colocou em seus objetivos o desenvolvimento do turismo do Destino Iguaçu, as coisas tem mudado. Vemos a verdadeira capacitação dos profissionais que trabalham com o turista e fortalecimento das estruturas dos atrativos, sejam eles públicos ou privados.

Hoje, Foz do Iguaçu recebe famílias que passam uma média de 3 dias na cidade e que além das Cataratas ou compras em Ciudad del Este, visitam a Itaipu, circulam pela cidade e vivem um pouco como o próprio iguaçuense vive.

E a pouco tempo, temos recebido atrativos que permitem que as pessoas que visitam Foz do Iguaçu mergulhem em um mar de sensações diferenciadas. O turismo de experiência tem crescido na região e está mudando a nossa cara e a forma que recebemos.

O Complexo Turístico de Itaipu (CTI) é pioneira nesse sentido, oferecendo um circuito turístico especial, onde o visitante pode conhecer o leito original do rio e ir em um ambiente onde acontece a criação da energia elétrica proveniente da energia mecânica produzida nos geradores. Todos que visitam e conhecem este lado da usina saem de lá deslumbrados e certamente com esta experiência única serão promotores do nosso destino.

O Marco das 3 Fronteiras, com a administração das Cataratas S.A, mudou a forma de como conhecíamos o local, que estava abandonado pela prefeitura. Hoje ao visitar o local, saímos de lá conhecendo um pouco da história da região como os jesuítas que montaram as reduções e foram importantíssimos em uma época pré colonial. Lá você não paga a entrada somente para ver o encontro de 3 países, mas também para ter uma imersão na cultura tão importante para o sul da América Latina.

O Parque das Aves inaugurou recentemente três ótimos passeios que tem o foco na imersão do turista, oferecendo um novo olhar à natureza, o Backstage Experience, Forest Experience e o Jungle Experience. Cada um oferecendo um contato diferente de interação com o Parque e com o excelente trabalho que eles realizam.

O Foz do Iguaçu City Tour também transformou como os city tours eram realizados em Foz. Passou a fazer o passeio em um bus aberto e começou a contar as histórias e curiosidades da região. O roteiro exclusivo foi feito com a ajuda de pioneiros e apoio dos próprios iguaçuenses que viveram essas histórias.

Na gastronomia muito tem mudado também. Recentemente o melhor restaurante de Buenos Aires, de acordo com os usuários do Trip Advisor, abriu a unidade do The Argentine Experience em Puerto Iguazú. O restaurante permite uma experimentação na forma com que os argentinos se alimentam. É possível aprender como se faz a famosa empanada e ainda se surpreender como a culinária do nosso país vizinho é cheia de surpresas.

Esperamos que as agências de Foz, hotéis, restaurantes e até o comércio entenda que esse é o caminho. É preciso oferecer riquezas culturais, artísticas e sociais para as pessoas que nos visitam. Para que elas promovam cada vez mais nosso destino e desta forma a força que gira a roda de nossa industria seja mais forte.

Garon Piceli é editor do Portal Clickfoz.