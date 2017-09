Durante a 13ª edição da Feira Internacional do Livro, a literatura muçulmana também foi contemplada com o lançamento da obra do escritor egípcio, Ragueb El Serjani; “O que os muçulmanos ofereceram ao mundo – as contribuições dos muçulmanos à humanidade”. A tradução, assinada pelo sheik Ahmad Mazloum, foi distribuída a quem acompanhou a palestra ministrada por ele, no último final de semana.

A obra traz um apanhado de ensinamentos acerca da cultura islâmica e seus ensinamentos. “No livro ele fala sobre as civilizações em geral que existiram na história da humanidade, a contribuição de cada uma delas e como a Civilização Islâmica, além de desenvolver já as ciências que já existiam antes dela, também criou novas ciências e fez várias contribuições para o mundo na época da Idade Média e que continuam até hoje”, disse o Sheik.

O livro divide em capítulos tais ensinamentos abordando as áreas da crença, as ciências exatas, as ciências biológicas, as ciências humanas, no campo do direito, da justiça, da política, da medicina, da física, da química, da farmacologia, a sociologia, a filosofia, a literatura, entre outras ciências.

Segundo o tradutor, a publicação é voltada principalmente ao público não muçulmano, justamente para que possam conhecer um pouco da história do Islamismo. “Atualmente, vivemos numa época em que infelizmente a maioria das pessoas desconhece muito das contribuições, não só muçulmanas, mas também cristãs, judeus e várias religiões. Tem um ditado popular que diz: a pessoa é inimiga daquilo que desconhece. Então hoje, quando você ouve sobre Islamismo, logo vem à sua mente o terrorismo, quando na verdade não é assim. A religião Islâmica está ligada ao conhecimento, à ciência, ela prega que não há controvérsias entre tudo que tem de ciência e contribuição científica e religião. Prega que o conhecimento e a ciência tem que estar ao alcance de todos. Esse é o objetivo do livro. Também desmistificar muito daquelas conclusões que as pessoas tem sobre a religião ou mesmo até sobre os árabes em geral”.

Mais sobre a cultura islâmica também é mostrado no estande da Mesquita, montado na Feira do Livro, onde dois mil exemplares da obra serão distribuídos durante os dias de feira. O evento segue até dia 17 de setembro, com portões abertos a partir das 9 horas.