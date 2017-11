O coordenador regional da Casa Civil no oeste do Paraná, Phelipe Mansur, adiantou que todos os projetos definitivos do viaduto da Costa e Silva, em Foz do Iguaçu, serão entregues na próxima semana.

“O orçamento está sendo finalizado e os cálculos estimam os valores para a execução da obra em R$ 14 milhões destinados pelo Governo do Paraná. Além disso, todos os projetos estão quase concluídos, inclusive os projetos de iluminação pública e ambiental”, disse Mansur ao participar na quarta-feira, 9, em Curitiba, de reunião com diretor de engenharia do DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), Rui Assad.

Mansur adiantou ainda que a previsão do DER é que o edital da licitação do empreendimento seja lançado 15 de dezembro. “Com isso, a abertura dos envelopes deverá ocorrer até 1° de fevereiro, e as obras devem iniciar até 1° de março”, destacou Phelipe Mansur.

O coordenador também informou que o Pcas (Plano de Controle Ambiental Simplificado) do projeto está pronto. “O plano será entregue semana que vem para a elaboração do edital”, completou.