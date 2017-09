O Programa Oeste em Desenvolvimento (POD), por meio do Sistema Regional de Inovação (SRI) lançará durante o Fórum de Desenvolvimento Econômico do Território Oeste, no dia 11 de outubro, às 19h, no Espaço Arandurá em Medianeira, o 1º Prêmio Regional de Inovação – Inova Oeste.

Durante o evento que deve reunir cerca de 300 lideranças regionais e estaduais, também serão debatidos assuntos prioritários para o crescimento sustentável do Oeste do Paraná, como a ativação dos Conselhos de Sanidade Animal nos 54 municípios da região, pois em 2018 o Paraná deixará de vacinar o rebanho contra Febre Aftosa, exigindo assim um controle sanitário mais rigoroso. A melhoria da infraestrutura e da logística é outro tema do debate.

Inova Oeste

O objetivo do Prêmio é fomentar a inovação no território. Ou seja, incentivar a pesquisa e evitar que as indústrias contratem tecnologia de outras regiões quando há no Oeste equipes capacitadas para atender às demandas. “Hoje já temos uma plataforma digital com cadastros das necessidades das empresas e instituições ofertantes de serviços de pesquisas, mas precisamos fomentar ainda mais a cultura de inovação no território”, explicou Nelinho Graef, representante do Parque Tecnológico Itaipu (PTI) no SRI.

O prêmio será dividido em categorias como por exemplo, “Solução e Inovação nas Organizações” e “Soluções para Plataforma SRI”. A proposta é que os participantes apresentem sugestões de inovação de produtos e processos tanto para ser utilizados em empresa públicas e privadas, desde as pequenas até as grandes indústrias. “A premiação e as regras do concurso serão divulgadas durante o Fórum”, disse Augusto Cesar Stein, coordenador do prêmio.

Plataforma

Atualmente a plataforma do Sistema Regional do Inovação (SRI) do POD, conta com mais de 600 cadastros de ofertas e demandas de pesquisas. Elas são divididas por área de atuação. Com isso, é possível mapear as atividades, expertises e oportunidades que existem no território.

O acesso às informações do site, assim como o cadastro de atividades, é gratuito e disponível para todos os interessados. As informações podem ser atualizadas sempre que o usuário cadastrado desejar.

Embora a plataforma eletrônica seja algo físico, o SRI não. É caracterizado por uma rede de parceiros formada por instituições de ensino, iniciativa privada e agências de fomento com a mesma finalidade. Ou seja, é a integração entre as empresas demandantes de produtos e processos de inovação e os centros de pesquisas do território, chamados ativos tecnológicos.

POD

Lançado em 2014, o Programa Oeste em Desenvolvimento é uma iniciativa que une mais de 60 instituições públicas e privadas como a Itaipu Binacional, o Parque Tecnológico de Itaipu (PTI), o Sebrae/PR, o Sistema Cooperativo, a Caciopar, a Amop, a Emater, a Fiep, além de cooperativas e instituições de ensino superior.

O programa tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico sustentável dos 54 municípios do oeste do Paraná por meio de ações integradas e com foco nas potencialidades regionais.

Toda a ação tem como base as sete cadeias produtivas do território, também chamadas de exportadoras, pois recebem recursos e investimentos de outras regiões brasileiras e até do exterior. São elas: Cadeia de Frango, Cadeia do Leite, Cadeia de Suíno, Cadeia de Pescado, Cadeia de Grãos, Industria Metalmecânica e Turismo.

Mais informações pelo site do Programa: www.oesteemdesenvolvimento.com.br.