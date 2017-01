No próximo dia 21, sábado, em frente ao KF Supermercado do Jardim das Flores, a ONG Vida Animal fará um bazar beneficente para arrecadar fundos para entidade.

O evento acontecerá das 10h às 19h, e terá a venda diversos produtos semi-novos como calçados, roupas, bijuterias e muito mais. Toda a renda obtida com o bazar será destinada ao bem-estar dos animais abrigados pela instituição.

Para alimentar os animais, são usados 1.200 kg de ração para cães e 250 kg de ração para gatos mensalmente. Além dos gastos com alimentação, na maioria dos casos os animais chegam das ruas judiados, subnutridos, amedrontados e doentes. Nestes casos, os animais passam por consulta veterinária e recebem cuidados intensivos. Com consultas, cirurgias e internações de animais resgatados, a Ong Vida Animal chegou em um dívida em torno de R$ 4.300. Portanto, o bazar será realizado com o intuito de quitar estas despesas com atendimento veterinário.

História

A Ong Vida Animal oficializou-se em 2009, com o objetivo de resgatar os animais que habitam as ruas de Foz do Iguaçu, vítimas de maus-tratos e abandono. Após resgatados e devidamente tratados, busca-se lares e adotantes responsáveis para estes animais. Outros objetivos da Ong são conscientizar as pessoas sobre a importância da castração e a posse responsável de animais. Em 2016, foram 79 animais resgatados das ruas e 28 doados.

É importante esclarecer que a Ong Vida Animal não possui abrigo, e os animais resgatados são mantidos na residência da protetora Noely Cassini. Também não há qualquer auxílio pelo Poder Público municipal para manter estes animais. Luta-se com dificuldade para sustentar os animais abrigados e resgatar outros das ruas, e só é possível continuar com a ajuda de pessoas comuns, que ajudam com doações.

Serviço:

Bazar da Ong Vida Animal

Local: KF Supermercado (Av. General Meira – Jardim das Flores).

Data: 21/01, sábado.

Horário: das 10h às 19h.

Produtos: roupas, calçados, bijuterias, eletrodomésticos, entre outros produtos novos e seminovos.