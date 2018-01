O diretor-presidente do Hospital Municipal Padre Germano Lauck, Sérgio Fabriz, de encontro com o comprometimento com toda a sociedade, vem a público afirmar que a instituição segue em sua absoluta normalidade em todos os seus setores, sem qualquer desabastecimento e/ou descontinuidade em sua prestação assistencial, sem qualquer prejuízo à população.

Para apuração de todo os fatos e para proteger a instituição contra qualquer tipo de interferência, toda informação da operação “Renitência”, oitava fase da operação “Pecúlio”, será somente realizada pelo órgão competente, ou seja, a Polícia Federal.

A direção ainda esclarece que a ausência do médico, alvo de denúncias nessa operação, foi suprida imediatamente pelos demais profissionais da instituição.

A nova gestão, que assumiu no dia 24 de novembro de 2017 reafirma à comunidade, sua nova cultura organizacional, visando a eficiência e eficácia da administração pública, valorizando as pessoas, com o resgate da credibilidade e dos valores institucionais em parceria com os gestores da saúde e a sociedade civil organizada. “Inúmeros são os desafios enfrentados e temos certeza, que muitos outros irão surgir a cada dia, porém, estamos superando um a um com o apoio, comprometimento e participação de todos nossos colaboradores e da comunidade”, diz o diretor que segue pontuando que a cada dia vem aumentando a resolutividade na instituição, com respostas mais concretas, caminhando para o processo de consolidação da imagem do Hospital Municipal”, finalizou Fabriz.