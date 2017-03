Nesta terça-feira, 07, a Receita Federal inicia uma concentração de esforços para aumentar a fiscalização na Aduana da Ponte da Amizade (PIA) com objetivo de combater o contrabando, descaminho e outros crimes, tais como tráfico de drogas, armas, munições e medicamentos, ilícitos esses praticados principalmente através das nossas fronteiras terrestres.

Desde janeiro a fiscalização na Aduana da PIA já vinha sendo realizada pela equipe de repressão da Receita Federal apoiada pelos policiais militares do Batalhão de Polícia da Fronteira (BPFron). Agora a atuação será reforçada, dessa vez com o aumento de 35 servidores da Receita Federal, 24 horas por dia, e a presença dos cães de faro. Além disso, os servidores contam com apoio de scanners de bagagem e de veículos.

A Operação Fronteira Integrada está inserida no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF) e conta com a participação, além da Receita Federal, da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Agência Brasileira de Inteligência, Forças Armadas, Departamento de Inteligência do Estado do Paraná, Polícia Militar do Paraná, Polícia Civil e Guarda Municipal de Foz do Iguaçu.