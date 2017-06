Os contribuintes que desejam quitar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) com desconto de 10% têm até esta sexta-feira, 23, para efetuar o pagamento. Ao efetuar o pagamento em cota única o desconto pode ter uma progressão para o próximo ano, podendo chegar até 25% do valor devido. Caso o pagamento não seja feito em parcela única, o contribuinte perde a bonificação no ano seguinte e o pagamento deve ser feito no dia 10 de cada mês.

A oportunidade abrange também quem já pagou a primeira parcela. Nesses casos, a primeira parcela, já paga, vai gerar um crédito que o contribuinte poderá requerer uma restituição ou compensação. Os contribuintes interessados em quitar o carnê, mesmo àqueles que já efetuaram a primeira parcela, podem retirar uma nova guia, disponível no site da prefeitura, ou no atendimento presencial da secretaria da fazenda, das 8h às 17h.

Isenção do Iptu

Os contribuintes que precisam solicitar a isenção do pagamento do IPTU têm até o dia 14 de agosto para fazer a solicitação. O atendimento é feito na Secretaria Municipal de Fazenda, anexo ao Banco do Brasil, em horário ininterrupto até às 17h.

Tem direito à isenção do IPTU pessoas com renda de até três salários mínimos, idade igual ou superior a 60 anos, que possuem um único imóvel residencial no município, pessoas com problemas de saúde na família ou que possuem algum tipo de deficiência que impossibilite o trabalho.

Para solicitar a isenção o contribuinte deve ir à secretaria munido de comprovante de renda do titular do carnê do IPTU, último recibo de pensão ou de aposentadoria, para aquelas pessoas já aposentadas, carteira de trabalho para quem está desempregado, atestado médico, para aqueles que possuem alguém da família com problemas médicos, documentos pessoais, escritura do imóvel ou o último carnê do IPTU 2017 se estiver em nome da pessoa.