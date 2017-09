O pai, jornalista e escritor Marcos Piangers, considerado hoje uma das figuras mais populares do Brasil, virá à Foz do Iguaçu, no dia 31 de outubro, para contar um pouco de sua experiência com a paternidade. O encontro está marcado para as 20h, no Mabu Thermas e Resort.

A palestra faz parte do projeto “Faça a diferença”, criado por um grupo de empreendedores iguaçuenses. “Nosso objetivo é compartilhar com a comunidade histórias reais, de pessoas reais, que mostram ser possível fazer a diferença com pequenas atitudes”, explicou o coordenador Lucas Evangelista. A proposta é promover eventos semelhantes a cada trimestre.

Papai pop

Piangers falará sobre o impacto da paternidade na vida de um homem, a nova concepção de pai moderno e sobre como aprender diariamente com os filhos a ser mais feliz e equilibrado. E sobretudo, a magia de aproveitar cada descoberta dos filhos. “Eu não tive pai, minha mãe foi mãe solteira, mas eu tenho duas filhas. E posso dizer que ter um filho é a melhor coisa do mundo. Os pais que abandonam seus filhos não sabem o que estão perdendo”, diz ele em um dos vídeos que viralizam na internet.

O pai da Aurora e da Anita tem mais de 2 milhões de seguidores no Facebook. Já vendeu mais de 150 mil cópias do seu livro “Papai é Pop”, inclusive já foi traduzido para inglês, espanhol, catalão e português de Portugal e ganhou versão em quadrinhos. “Quando minha primeira filha nasceu, comecei a publicar relatos na internet. Não imaginava que havia tantas pessoas interessadas. Acredito que minha história tem aproximado pais e filhos. E isso me motiva, porque ser pai é a maior missão de um ser humano: preparar uma outra pessoa para o mundo, e o mundo para uma outra pessoa”, diz Piangers.

Em seus vídeos e em programas de televisão, inclusive em programas da Rede Globo, “Encontro”, da jornalista Fátima Bernardes e “Conversa com Bial”, do jornalista Pedro Bial, ele destaca a importância da convivência diária com os filhos. Inclusive, faz uma crítica aos pais que acreditam ser o mais importante, deixar grandes fortunas para os filhos, ao invés oferecer, carinho, afeto e amor. “Existem três tipos de pais. Os ausentes. Os que estão mais não estão. E o que mais gosto, o presente, que curte cada momento junto com os filhos”, afirma.

O ingresso

Os ingressos estão à venda na Livraria Página, no Cataratas JL Shopping. Ao adquirir um ingresso, ganha um livro.

E também pelo telefone (45) 99967-9799, com Lucas. O valor é R$ 89, mas crianças, idosos e estudantes pagam meia. Na compra a cima de 10 unidades, tem desconto especial.