O clima natalino está chegando a Foz do Iguaçu e promete ficar ainda mais intenso a partir desta quarta-feira, 15, quando o Cataratas JL Shopping inaugura a sua decoração especial para a data e dá boas-vindas ao Papai Noel. Para mexer com a fantasia e a emoção de adultos e crianças, o bom velhinho chega ao shopping às 19 horas, porém, a programação terá início às 13h30 e se estenderá durante toda a tarde do feriado.

Para a abertura das comemorações natalinas haverá apresentações de circo e de balé. Toda a magia da data será levada ao público por malabares e palhaços da Troupe Luz da Lua e bailarinos da Cia do Corpo que passearão pelo shopping com músicas, brincadeiras, pintura de rosto e distribuição de mimos às crianças. Os pequenos que estiverem no shopping durante a tarde poderão colocar seus nomes e seus pedidos em bolas que enfeitarão uma árvore instalada na praça de alimentação.No centro do shopping, uma árvore de Natal com 32 metros de altura com milhares de microlâmpadas toda dourada completa o cenário.

A chegada do Papai Noel, às 19 horas, será marcada com um cortejo circense e de balé saindo do piso L2 e chegando até a praça de alimentação. Lá as crianças poderão abraçá-lo e tirar muitas fotos.

Renault Kwid – Neste dia, o shopping também dará início à campanha “Natal da Sorte” que vai sortear três automóveis Renault Kiwd. A cada R$ 50 em compras no shopping, o cliente pode trocar as notas fiscais por cupons para concorrer aos três carros. A campanha é certificada pela Caixa Econômica Federal e as 5.500 primeiras pessoas ganharão seladinhas com brindes surpresas. São cookies Bauducco em quatro modelos de latas personalizadas ou vales estacionamento. O posto de trocas está instalado no piso L2. O sorteio dos carros será em duas fases, a primeira no dia 07 de janeiro. Nesta data serão sorteados cinco nomes que terão direito a uma chave para ligar os automóveis no dia 21 de janeiro.

Atrações – Após o espetáculo de quarta-feira, o Papai Noel irá atender às crianças em seu trono, no piso L2. A visitação será de terça a domingo, das 14 às 22 horas. A partir de quinta-feira (16), a criançada a partir de 3 anos e acompanhada dos pais, poderá se divertir na Oficina de Natal num ambiente exclusivo no piso L2. Lá, elas poderão escrever cartinha para o Papai Noel também montar seu próprio brinquedo de Natal, uma assistente do Papai Noel vai ajudar na produção. Com entrada franca, o espaço vai funcionar de segunda a domingo das 14 às 22 horas e domingos das 14 às 20 horas.

Outra atração é o Espelho da Solidariedade também no piso L2, onde o público poderá tirar fotos a partir de sábado (18). Ao custo de R$ 1, as fotos serão publicadas uma vez por semana na página do Facebook do Cataratas JL Shopping e toda a renda será revertida para o Albergue Noturno de Foz do Iguaçu.