O Complexo Turístico de Itaipu espera que mais de 15 mil pessoas passem pelos atrativos da usina, nos quatro dias de feriado prolongado de carnaval – de sábado, 25, a terça-feira, 28. A previsão é de sol na fronteira em todos esses dias.

Além das próprias atrações do Complexo Turístico Itaipu, como a vista da barragem de dia ou à noite, quando é iluminada, visitas ao Refúgio Biológico Bela Vista, ao Ecomuseu e passeio de Kattamaram pelo Lago de Itaipu, o visitante terá no domingo, 26, uma opção diferente: observar o primeiro eclipse solar de 2017, no Polo Astronômico do Parque Tecnológico Itaipu.

Eclipse

No Brasil, o eclipse poderá ser visto de forma parcial, em apenas algumas regiões. Na região Sul do Chile, Argentina e Angola e no Norte da Zâmbia o eclipse será anular, quando toda a silhueta do sol pode ser avistada com apenas um anel de luz ao redor.

Para quem quiser apreciar o fenômeno, o Polo Astronômico oferece equipamentos próprios para a observação. As saídas para o local serão feitas a partir das 10 horas, do Centro de Recepção de Visitantes (CRV) de Itaipu. Inicialmente serão oferecidas 80 vagas, o dobro do que ocorre em sessões temáticas.

Opções diversas

Existem vários tipos de passeio na Itaipu. Quem é de Foz ou da região tem direito ao bônus comunidade e não paga entrada mediante apresentação de documento e comprovante de residência.

Para quem é de fora, uma das promoções é o combo “Itaipu em dose dupla”, que oferece a Visita Panorâmica e o inesquecível passeio pelo reservatório a bordo do Kattamaram, por apenas R$ 68 por pessoa (o preço normal é R$ 111).

Veja os tipos de passeio e preços

Visita Panorâmica: todos os dias, das 8h30 às 17h. Duração de 2 horas. Custo: R$ 31. Todas as idades.

Circuito Especial: todos os dias, das 8h às 17h. Duração de 2h30. Custo: R$ 74. Idade mínima: 14. Viagem ao coração da usina, passando pelo Vertedouro, painel do Poty Lazzarotto, e recepção no Mirante Central pelo gigante Barrageiro de Aço. O circuito ainda permite observar o complexo trabalho de operação da usina na sala de comando central, onde brasileiros e paraguaios dividem a tarefa separados apenas por uma fronteira simbólica.

Iluminação da Barragem: do Mirante Central é possível ver a barragem iluminada por 747 refletores e 112 luminárias. Uma trilha sonora compõe a atração e o acendimento das luzes. Funciona às sextas e sábados. Horário normal: 21h. Custa R$ 17 por pessoa.

Refúgio Biológico Bela Vista: um passeio educativo em meio às plantas e animais da região. De terça a domingo. Custa R$ 22. Vai funcionar também nesta segunda. Crianças até seis anos e pessoas com deficiência não pagam.

Ecomuseu: para conhecer o acervo da região, o visitante de fora paga R$ 12. Funciona de terça a domingo, das 8h às 17h, mas excepcionalmente estará funcionando também nesta segunda.

Polo Astronômico: essa “viagem intergaláctica” custa R$ 22. Funciona de terça a domingo, às 10h e às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (45) 3576-7201.

Passeio de Kattamaram: o passeio pelo lago a bordo do barco Kattamaram custa R$ 80. Pessoas com deficiência e crianças até seis anos não pagam ingresso. Já crianças de 7 a 12 anos têm desconto de 50%. Comunidade local também paga a metade do preço.

Atendimento especial para o Carnaval

Para atender os turistas que vão aproveitar os dias de folia para visitar Foz do Iguaçu, o Complexo Turístico Itaipu terá atendimento especial em seus passeios, dos dias 25 a 28 de Fevereiro. A Visita Panorâmica terá saídas diárias de 15 em 15 minutos, das 8h às 17h. O Circuito Especial terá duas saídas extras, às 9h e às 14h30. Os passeios Refúgio Biológico, Polo Astronômico e Ecomuseu estarão abertos durante todos os dias do feriado, incluindo a segunda-feira (27 de fevereiro).

Não conhece Foz? Venha conhecer

Uma pesquisa divulgada em janeiro deste ano mostra que quase a totalidade (98,1%) dos viajantes brasileiros que já conhecem Foz do Iguaçu pretendem voltar à cidade – e 100% deles recomendariam o destino para algum amigo ou parente. O levantamento foi feito entre os dias 28 de novembro e 9 de dezembro de 2016, com habitantes de 95 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal. O carnaval é uma boa dica de feriado para repetir a dose.