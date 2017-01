Desde a última segunda-feira, 23, turistas e moradores de Foz do Iguaçu e região, podem visitar o Parque das Aves de uma maneira diferente.

O atrativo oferece agora um tour na área interna do Parque: O Backstage Experience. O novo roteiro, permite que o visitante tenha uma experiência marcante e exclusiva, com contato e interatividade com os animais.

O projeto demorou cerca de dois anos para sair do papel. “Tivemos que estudar o comportamento dos animais e acostumá-los com a presença humana, antes de abrir o roteiro ao público”, explica a monitora do passeio, Luíse Sitjar.

Durante o trajeto, os visitantes passam por várias áreas exclusivas do Parque. O passeio se inicia no Baby Station, próximo ao hospital veterinário. Lá, tivemos contato com um flamingo bebê, vimos o trabalho dos treinadores com pássaros e pudemos alimentar outros flamingos maiores. Neste ambiente, o silêncio é primordial para que haja uma boa interação entre os animais e os humanos. “É muito interessante ter este contato com eles e ao mesmo tempo, respeitar seu espaço”, disse a jornalista Letícia Lichacovski.

Depois do Baby Station, seguimos até o Recinto Pantanal, para alimentar os tucanos com rações especiais. De lá, fomos ao Recinto do Pássaros, onde são abrigadas cerca de 300 aves de 30 espécies, todas resgatadas pela Polícia Federal, durante operações de combate ao tráfico de animais.”O turista sairá daqui encantando, pois quanto mais conhecemos este mundo, mais nos apaixonamos. Ele será uma espécie de embaixador da nossa fauna e flora. Criamos o passeio justamente para isso, para ter esta conexão entre os visitantes e o nosso mundo”, complementou Luíse.

O tour dura em média uma hora e meia e está disponível de segunda a sexta-feira em três horários: às 7h30, 10h30 e 14h. O passeio, pode ser feito por, no máximo, 10 pessoas por horário e é acompanhado por dois treinadores e um guia (inglês/português).

O Backstage Experience é voltado para adultos e crianças acima de 5 anos, mas menores desta idade também podem participar. Mais informações sobre disponibilidade e agendamentos no e-mail xp@parquedasaves.com.br ou no telefone (45) 3529-8282. O passeio custa R$ 200, 00 por pessoa, inclusive, moradores de Foz.