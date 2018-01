O Parque das Aves oferece um novo atrativo para o turista, o “Encontro com as Araras”. A nova experiência começou em meados de janeiro e traz a oportunidade de o visitante ficar em meio a 11 araras, em seu habitat natural, podendo experimentar as sensações e os sentimentos dessa oportunidade incrível bem de perto. O turista fica cercado por araras de todos os lados e pode observá-las enquanto as aves o observam.

A interação é gratuita, pois o visitante paga apenas o ingresso do Parque (R$ 45,00 por pessoa ou R$ 10,00 para moradores de Foz do Iguaçu e municípios lindeiros) e pode usufruir do novo atrativo, ao mesmo tempo em que aprende sobre a importância de proteger a Mata Atlântica, bioma quase que completamente devastado.

Para a Diretora Administrativa do Parque das Aves, Jurema Fernandes, o novo atrativo turístico contribuí para que Foz de Iguaçu se consolide cada vez mais como destino de ecoturismo e natureza.

“O Parque das Aves atua em todos os pilares da sustentabilidade, com ênfase no ambiental, que está em seu DNA. E não poderia ser diferente, pois sua localização em meio à Mata Atlântica traz um compromisso de conectar as pessoas a esse bioma tão ameaçado. Além disso, temos uma oportunidade única de encantar mais de 820 mil visitantes por ano, e queremos servir de exemplo para o mundo com nosso trabalho de conservação de espécies”.

O Parque das Aves já possui o maior viveiro para voo livre de araras do mundo e reforça a vocação do Destino Iguaçu para o ecoturismo, compromisso de conservação e educação ambiental. O passeio acontece todos os dias, das 9h às 17h, ao final da trilha do Parque das Aves.

Com 22 anos de existência, o Parque das Aves atrai turistas de todos os lugares do mundo. No local, o visitante entra em contato com mais de 1.300 aves, de 143 espécies, 29 delas em perigo de extinção.

Serviço

O quê: Encontro com as Araras

Quando: todos os dias, das 9h às 17h

Valor: Gratuito