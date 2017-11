O Parque Nacional do Iguaçu está prestes a registrar sua maior visitação anual de todos os tempos. A expectativa é que no prazo de até 7 dias a unidade bata sua maior marca, que é de 1.642.093 visitantes, obtida durante todo o ano de 2015. O parque recebeu do início do ano até a última segunda-feira, 27 de novembro, 1.602.967 pessoas, faltando ainda mais de 30 dias para o final do ano.

O crescimento da visitação no Parque Nacional do Iguaçu com relação ao ano passado está na média de 15%. Cresceu tanto o número de brasileiros como o de estrangeiros que visitam o Patrimônio Natural da Humanidade. O Parque Nacional do Iguaçu, que tem como atração principal as Cataratas do Iguaçu – Maravilha Mundial da Natureza –, é o segundo parque nacional mais visitado do país, ficando atrás apenas do Parque Nacional da Tijuca (RJ), que recebe mais de três milhões de visitantes por ano.

Parceria de sucesso – O Parque Nacional do Iguaçu é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão federal responsável pela administração das unidades de conservação do Brasil. Desde o ano de 1999, o Parque Nacional do Iguaçu conta com gestão dos serviços de visitação turística do Grupo Cataratas.