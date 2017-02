O Parque Nacional do Iguaçu, abrirá uma hora mais cedo neste sábado, 25, e domingo, 26, de carnaval. A partir das 8h, as pessoas poderão ter acesso à unidade. A bilheteria funcionará até às 17h. A medida tem o objetivo de melhor atender o grande fluxo de turistas e moradores da região que, normalmente, visitam as Cataratas nesta época do ano.

Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pela gestão da unidade de conservação (UC), o número de funcionários, a frota de veículos e a estrutura que atende aos visitantes serão reforçados conforme a movimentação de cada dia.

Em 2016, o parque recebeu 32.405 visitantes nos quatro dias de carnaval. Neste ano a expectativa é que o movimento se repita, podendo alcançar 33 mil visitantes entre sábado e terça-feira, com maior volume no domingo, em que a previsão é de 13 mil visitantes.

O parque

Criado em 1939, o Parque Nacional do Iguaçu é o segundo mais visitado do Brasil depois do parque da Tijuca. Abriga as famosas Cataratas, conjunto de quedas d´água considerado uma das Novas Sete Maravilhas da Natureza. O título foi dado em 2012 pela Fundação New Seven Wonders, após eleição mundial pela internet.

A unidade conserva ainda o maior remanescente de Floresta Atlântica da região Sul do Brasil, habitat de espécies representativas da fauna e flora brasileiras, algumas ameaçadas de extinção, como onça-pintada, puma, jacaré-de-papo-amarelo, papagaio-de-peito-roxo, gavião-real, peroba-rosa, ariticum e araucária.

Essa expressiva variabilidade biológica fez do Parque Nacional do Iguaçu a primeira unidade de conservação do Brasil a ser considerada Sítio do Patrimônio Mundial Natural pela Unesco, no ano de 1986.

A gestão do Parque Nacional do Iguaçu é realizada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, e conta com o apoio de concessionários em diferentes serviços aos visitante.