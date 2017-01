Criado em 1939 para conservar o maior remanescente de floresta Atlântica da região sul do Brasil, o Parque Nacional do Iguaçu comemorou 78 anos nesta terça-feira, 10. Unidade de conservação (UC) administrada pelo ICMBio no Paraná, o parque protege uma riquíssima biodiversidade, constituída por espécies representativas da fauna e flora brasileiras – algumas ameaçadas de extinção, como a onça-pintada, o jacaré-de-papo-amarelo e o gavião-real –, além de abrigar um dos principais cartões-postais do nosso país: as Cataratas do Iguaçu.

Essa expressiva variabilidade biológica somada à paisagem singular das cataratas fizeram do Parque Nacional do Iguaçu a primeira UC do Brasil a ser reconhecida como Sítio do Patrimônio Mundial Natural pela Unesco, no ano de 1986. Unido pelo Rio Iguaçu ao Parque Nacional Iguazú, na Argentina, o parque brasileiro integra um contínuo biológico com aproximadamente 1 milhão de hectares de áreas naturais.

O Parque Nacional do Iguaçu completa hoje 78 anos como exemplo de sustentabilidade, onde é realizado o desenvolvimento socioambiental com integração entre a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais. O chefe da unidade, Ivan Baptistos, lembra que em 1937 foi criado o Parque Nacional de Itatiaia e, dois anos depois, surgem os parques do Iguaçu e da Serra dos Órgãos. “Em 2017, estamos celebrando 80 anos de história dos nossos parques, que, junto com as outras categorias de áreas protegidas, formam o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC)”, ressalta o gestor.

Segundo ele, abrigam-se nesse sistema não somente a história da conservação da natureza no Brasil, mas o grande patrimônio da nação brasileira. “Sem dúvida, temos em mãos o enorme desafio de proteger e conservar uma das mais importantes porções da memória natural e cultural do país, ainda salvaguardadas em nossos parques nacionais e demais UCs”, afirma Baptisto.

Comemorações

Para celebrar o aniversário da unidade, a equipe do Parque Nacional do Iguaçu preparou uma extensa programação voltada para seus colaboradores e visitantes. Pela manhã, o tradicional bolo de aniversário foi seguido por apresentações de música erudita. Na sequência, os participantes puderam conhecer os produtos da agricultura familiar cultivados no entorno da UC e acompanhar a abertura da exposição fotográfica “Parques Nacionais”, uma homenagem aos 72 parques federais do Brasil.

A programação contou, ainda, com atividades de uso público e esportes ecológicos, além da cerimônia oficial de comemoração dos 78 anos da unidade. Todas as atividades aconteceram no Centro de Visitantes do Parque Nacional do Iguaçu.