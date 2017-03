O Parque Nacional do Iguaçu, lançou uma promoção para os turistas apreciarem por mais tempo todos os atrativos que o local oferece, como as Cataratas, o Macuco Safari, Poço Preto e Rafting, por exemplo.

Para o turista que garantir o ingresso para o segundo dia consecutivo, ganhará 90% de desconto (a promoção não é válida para o valor do transporte, apenas para o ingresso) de segunda a sexta-feira e 50% em sábados, domingos e feriados.

Na prática, sem a promoção, um turista brasileiro pagaria R$ 76,60 para visitar o atrativo nos dois dias. Agora, desembolsará R$ 51,00 de segunda a sexta e R$ 61,80 nos fins de semana e feriados.

Já para os moradores do Mercosul, a tarifa sairia R$ 102,60 para os dois dias. Com a promoção, o turista pagará R$ 65,30 durante a semana e R$ 81,30 sábado, domingos e feriados.

Na tabela vigente, estrangeiros pagam R$128,60. Já na promoção, os dois dias sairão por R$79,60 e R$100,80, respectivamente.

Os cálculos foram feitos com base no valor do ingresso do Parque Nacional até a data de 31 de julho de 2017. O desconto é aplicado apenas sobre o valor do ingresso, o transporte não tem desconto.

Algumas informações importantes:

– Todos os visitantes pagarão o valor do transporte normalmente;

– O ingresso do segundo dia é nominal e intransferível, portanto será indispensável a apresentação do documento de identificação;

– No primeiro dia de visita, o visitante fará o pagamento do ingresso normal e também o pagamento do ingresso para o dia seguinte e receberá um comprovante. No dia seguinte esse comprovante deverá ser apresentado nas leitoras no momento da entrada junto com um documento de identificação com foto;

– O ingresso será válido apenas para o dia seguinte ao pagamento e não há devolução em caso de desistência.