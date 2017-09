Os Correios lançaram a série de selos América – Lugares Turísticos, no Parque Nacional do Iguaçu, nesta quarta-feira, 27 de setembro. O lançamento em Foz do Iguaçu teve como palco as Cataratas do Iguaçu, Maravilha Mundial da Natureza, como forma de representar as riquezas naturais e a biodiversidade.

Cada um dos cinco selos lançados no Parque Nacional do Iguaçu valoriza uma beleza natural das cinco regiões do país. São elas: Foz do Iguaçu/PR (Região Sul), Maragogi/AL (Região Nordeste), Armação dos Búzios/RJ (Região Sudeste), Chapada dos Veadeiros/GO (Região Centro-Oeste) e Monte Roraima/RR (Região Norte).

Para o chefe do Parque Nacional do Iguaçu, Ivan Baptiston, realizar este ato e estampar a imagem do parque no selo reforçam ainda mais o compromisso de conservação. “A ação colabora na divulgação desta unidade de conservação, e isso também reforça a necessidade de zelarmos e colaborarmos na conservação deste parque, que tem uma das mais lindas feições da natureza. ”

De acordo com o superintendente de Operações dos Correios, Paulo Cezer Kremer dos Santos, os selos desta série têm muita relação com a natureza brasileira. Isso vai contribuir bastante para a divulgação destes lugares. Inclusive vai ser mais uma boa notícia para os filatelistas do mundo”, revelou.

A atividade contou com a participação da equipe regional dos Correios, direção do Parque Nacional do Iguaçu, concessionária Cataratas do Iguaçu S.A. e autoridades. Os selos já estarão disponíveis nas agências dos Correios de todo o país a partir desta semana. Será confeccionado na primeira remessa meio milhão de selos.