O ingresso para visitar o Parque Nacional do Iguaçu terá redução no valor de 1,72%, a partir de 01º de novembro de 2017. A correção dos valores foi autorizada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), por meio da Portaria nº 624, de 26 de setembro de 2017, e publicada no Diário Oficial da União em 2 de outubro de 2017. A atualização nas tabelas de preço ocorre simultaneamente em todos os parques nacionais.

A última atualização no valor do ingresso no Parque Nacional do Iguaçu, como nas demais unidades federais de conservação, ocorreu em 1º de novembro de 2016. O procedimento é determinado por portaria do ICMBio, que estabelece anualmente a atualização do valor, o qual corresponde à variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), que nos últimos 12 meses (agosto de 2016 a agosto de 2017), foi negativo de 1,72%.

Confira a tabela atual:

E compare com a tabela válida a partir de 01º de novembro: