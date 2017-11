O Parque Nacional do Iguaçu realiza mais uma grande intervenção ambiental no Rio Iguaçu, nesta terça-feira, 21 de novembro, em comemoração ao Dia do Rio, celebrado em 24 de novembro. A atividade será concentrada na região próxima às Cataratas do Iguaçu. A ação é mais uma intervenção da Unidade de Conservação para reforçar a importância das áreas protegidas para a conservação dos recursos hídricos.

A iniciativa é uma realização do Parque Nacional do Iguaçu, com a coordenação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e apoio das concessionárias do Parque, 9º Grupamento de Bombeiros de Foz do Iguaçu e Parque das Aves. Cerca de 50 voluntários irão trabalhar na limpeza do Rio. A atividade será organizada em três frentes de trabalho com três grupos:

Grupo 1): Limpeza do Rio Iguaçu acima das Cataratas, utilizando barcos e caiaques infláveis, em um trecho de 6 kms e com barcos a motor num raio de 30 km;

Grupo 2): Limpeza do Rio Iguaçu acima das Cataratas, em um trecho de 4 km utilizando barcos de rafting;

Grupo 3): Limpeza das encostas, Trilha e passarelas da Trilha das Cataratas, com o apoio do 9º Grupamento de Bombeiros.

Programação (21 de novembro):

8 horas: Encontro divisão de tarefas e mobilização das equipes, na base de pesquisas do Poço Preto, acesso pelo portão de serviços do Parque Nacional do Iguaçu;

8h15: Saudação da administração aos participantes e atendimento a imprensa;

9 horas: Início das atividades de limpeza;

16 horas: Pesagem dos resíduos recolhidos será realizada no Espaço Porto Canoas;

16h20: Café de encerramento com os participantes será no Espaço Porto Canoas; e

16h30: Desmobilização das equipes.