O valor do transporte e do estacionamento no Parque Nacional do Iguaçu terá reajuste a partir de 1° de fevereiro de 2017 (quarta-feira). A correção é realizada anualmente no mês de fevereiro e está prevista em cláusula contratual da Concessionária Cataratas do Iguaçu S.A. com o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), órgão responsável pela administração da unidade.

O cálculo é baseado na variação do Índice Geral de Preços (IGP-M), que foi de 7,12% no período de novembro de 2015 a novembro de 2016. O valor do transporte passará a ser de R$ 10 para visitantes (estrangeiros, Mercosul e brasileiros), já os beneficiários do Passe Comunidade, terão o custo de R$ 7 pelo serviço.

O estacionamento, que é um serviço opcional, terá o valor de R$ 22 para os visitantes (estrangeiros, Mercosul e brasileiros). Os moradores das 14 cidades vizinhas ao Parque, beneficiados pelo Passe Comunidade, poderão utilizar o serviço pelo valor de R$ 11. Confira a tabela completa: