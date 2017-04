Após uma reunião nesta quinta-feira, 06, empresários e a Administração Pública de Foz do Iguaçu, conseguiram chegar a uma solução para resolver o problema da falta de vagas para estacionamento na Vila A. Os transtornos tiveram início com o fim da permissão do estacionamento junto ao canteiro central, no final do ano passado. Mas, ao que tudo indica, o problema está bem próximo de ser solucionado.

Inicialmente, os comerciantes exigiam que fosse regulamentado o estacionamento, junto ao canteiro central, mas o Foztrans vetou a possibilidade. A alegação do instituto era fugir da ilegalidade e zelar pela segurança do trânsito no local. Após muita discussão, a decisão tomada na reunião dessa quinta, acabou agradando a todos os representantes do bairro.

De imediato, parquímetros serão instalados no estacionamento próximo à calçada, e na sequência, após passar pelos prazos de licitação, será retirado o canteiro central, colocando vagas diagonais no meio da via, conforme explica o superintendente do Foztrans, Robson Souza.

“Encontramos algumas saídas para o problema da região. Algumas a curto prazo, outros a longo prazo. De imediato instalaremos parquímetros, para garantir a rotatividade dos veículos estacionados na via. A médio prazo vamos suprimir o canteiro central e fazer vagas diagonalmente no local do canteiro. E também na sequência, executar um projeto que já temos, de revitalização da Vila A, com a inclusão de ciclovias e a adequação das vagas junto ao canteiro”, explicou o superintendente.

A retirada do canteiro central deve se estender pela Avenida Silvio Américo Sasdelli desde a Avenida Brodoski até a Avenida Garibaldi. Com isso, segundo o Foztrans, aproximadamente 250 vagas de estacionamento serão abertas, em uma extensão de 700 metros lineares. Mesmo após as vagas diagonais, o estacionamento junto à calçada continuará.

A instalação dos parquímetros começa imediatamente, já as obras de retirada do canteiro central, e pintura das vagas diagonais devem ser concluídas em até dois meses, por conta dos prazos necessários para o processo de licitação.