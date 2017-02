Uma nova companhia aérea passa a fazer a ligação entre o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com o Aeroporto Internacional Cataratas, em Foz do Iguaçu. A partir de 6 de março, a Avianca começa a operar um voo direto – diário – entre as duas cidades.

O voo sairá de Guarulhos às 12h20, chegando ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas às 14h10. No sentido inverso, o voo 6185 partirá de Foz às 14h43, aterrissando em São Paulo às 16h30. A operação será efetuada com aeronaves Airbus A320. As passagens já estão à venda no site da companhia aérea.

“Esse voo vem atender uma demanda reprimida por falta de voos. Com ele teremos um número maior de visitantes em Foz e ainda mais margem para promoções entre as companhias”, avalia o secretário municipal de Turismo, Lourenço Kurten.

A nova operação foi desenhada para aumentar as opções de conectividade dos passageiros locais com os demais Estados e, principalmente, com as partidas internacionais. O voo irá ligar, basicamente, Foz do Iguaçu a mais de 1.300 destinos em todo o mundo.