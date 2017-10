Foz do Iguaçu ganha nesta quarta-feira, 01º, um serviço existente nos principais pontos turísticos do mundo. O Passaporte 3 Maravilhas permite que o turista compre, de uma só vez, a entrada para três atrativos da cidade: a Itaipu Binacional, as Cataratas do Iguaçu e o Marco das Três Fronteiras. Somando os descontos e outras vantagens, a economia passa dos 30%.

O passaporte será vendido somente em guichês especiais, nos três atrativos. Atualmente, 75% dos visitantes que chegam a estes locais já compram os ingressos nos próprios guichês. O objetivo do Passaporte é fazer que o público visitante de um atrativo também se interesse por outros, aumentando, assim, a permanência do turista na cidade.

“A união dos atrativos começou em 2007, quando foi criada a gestão integrada do turismo e, agora, dá um novo passo com o Passaporte”, afirma Alexandre Pacheco, da assistência da Diretoria Geral Brasileira de Itaipu. Segundo ele, a possibilidade de comprar os três ingressos destes atrativos de uma só vez, em um passaporte único, é uma iniciativa inédita do trade turístico de Foz.

De acordo com o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, a cidade toda ganha com a novidade. “É uma iniciativa que tem tudo para sem bem-sucedida e fortalecer a integração dos atrativos turísticos do município”, afirma Chico. “É um combo inteligente, que vai estimular a visitação aos três atrativos participantes da iniciativa e contribuir para o aumento do tempo médio de permanência do turista em Foz do Iguaçu”, complementa o secretário municipal de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

Descontos e vantagens

O Passaporte 3 Maravilhas dá direito às entradas do Parque Nacional do Iguaçu e do Marco das Três Fronteiras, além da Visita Panorâmica, carro-chefe das atrações de Itaipu. A soma dos três ingressos para um visitante brasileiro seria de R$ 91. Com o Passaporte, o custo cai para R$ 79. Se contar os descontos nos estacionamentos e a gratuidade do Ecomuseu, que também vem com o combo, a economia total chega a R$ 44, no caso do turista nacional. Para cada faixa de preço (turistas estrangeiros, estrangeiros do Mercosul, estudantes, crianças e idosos) os descontos são diferentes.

Nos três atrativos, o visitante também terá 50% de desconto no estacionamento. Além disso, em Itaipu, é dada a entrada do Ecomuseu, e desconto de 10% em vários serviços, como as lojas, a fotografia, o bistrô no Mirante Central e o Restaurante Kattamaram. Os descontos também são de 10% nas lojas e restaurantes do Parque Nacional do Iguaçu (Porto Canoas) e do Marco das Três Fronteiras (Cabeza de Vaca).