O passeio virtual à usina hidrelétrica de Itaipu, com fones de ouvido e óculos VR (da sigla em inglês virtual reality), tem levado um grande público ao estande da binacional no Show Rural Coopavel, que começou no dia 6 e termina nesta sexta-feira, 10, em Cascavel.

O filme tem quatro minutos de duração e permite uma visão privilegiada de Itaipu, em 360 graus, passando pelos principais pontos de visitação da usina – incluindo os condutos forçados, as unidades geradoras e a Sala de Controle Central.

Izabela de Paula Cabrera, da Divisão de Relações Públicas de Itaipu e uma das responsáveis pelo atendimento ao público do estande, disse que a novidade atrai de 500 a 600 pessoas por dia – que é a capacidade de atendimento do local. Para dar conta de tanta gente, senhas precisam ser distribuídas e a espera pode chegar a uma hora.

Mas o esforço vale a pena. “Foi maravilhoso. Eu já conhecia a usina por fora, mas essa experiência de estar lá dentro, no coração de Itaipu, foi a primeira vez”, entusiasmou-se Olga Miranda Clazer, de 64 anos. “Recomendo muito, as pessoas não podem deixar de passar aqui. Achei lindo, lindo, lindo, fantástico!”

O estudante Maikel Dulcir Fim, de 9 anos, gostou tanto da experiência que queria levar o “brinquedo” para casa. “É muito legal isso! É quase uma simulação da vida real, como se você estivesse dentro de Itaipu”, disse. “Não conhecia Itaipu e agora fiquei com vontade de visitar a usina pessoalmente.”

Izabela comentou que, como Maikel, a maioria do público sai do tour fascinado e manifestando o desejo de conhecer ou revisitar a usina. “Muitos só fizeram a Visita Panorâmica e, depois da experiência virtual, querem fazer também o Circuito Especial (mais completo)”, relatou.

O superintendente de Comunicação Social, Gilmar Piolla, disse que o projeto conecta Itaipu com o que há de mais moderno em termos de tecnologia de audiovisual. “É uma experiência imersiva, com dados técnicos, informações e, ao mesmo tempo, uma riqueza de detalhes que você não obtém na visita normal”, destacou. “O filme permite que você enxergue além do que os olhos podem ver”, completou.

Segundo Piolla, depois de Cascavel, a novidade vai entrar no circuito de feiras regionais e passar por mais de 40 municípios do País.

Outras novidades

Além do passeio virtual pela usina, o público pode conferir outras novidades no estande de Itaipu, como o game “Geração em Jogo”, que permite ao público simular a operação da usina a partir de critérios pré-estabelecidos – por exemplo, ajustar a vazão do reservatório, abrir as comportas do vertedouro e ligar ou desligar unidades geradoras.

No estande de Itaipu também está exposto o primeiro trator movido a biometano em testes no País, projeto desenvolvido em parceria com a New Holland e o Centro Internacional de Energias Renováveis (CIBiogás).