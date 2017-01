Quase a totalidade (98,1%) dos viajantes brasileiros que já conhecem Foz do Iguaçu pretendem voltar à cidade; e 100% deles recomendariam o destino para algum amigo ou parente. É o que mostra uma pesquisa feita entre os dias 28 de novembro e 9 de dezembro de 2016, com habitantes de 95 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal.

O levantamento, feito pela Paraná Pesquisas, ouviu 3.325 brasileiros, mas considerou para o trabalho uma amostra de 916 pessoas que têm o hábito de viajar pelo menos uma vez por ano e decidem ou participam da escolha do destino turístico. Desta amostragem, 51,9% conhecem Foz do Iguaçu; dos 48,1% que ainda não conhecem, 96,1% têm intenção de visitar o destino num prazo entre um e três anos. A margem de erro da pesquisa é de 4% para os resultados gerais.

A pesquisa foi encomendada pela Itaipu Binacional para a Gestão Integrada do Turismo de Foz do Iguaçu. O superintendente de Comunicação Social de Itaipu, Gilmar Piolla, diz que a pesquisa confirma que Foz do Iguaçu é um destino completo, que se destaca pela qualidade de seus atrativos, pela hospitalidade e pelo ótimo custo-benefício. “É um destino para todos os gostos e públicos”, afirma.

A escolha

Entre os viajantes que visitaram Foz do Iguaçu, a maioria respondeu, espontaneamente, que escolheu o destino por suas belezas naturais (63,8%); pelas Cataratas do Iguaçu, especificamente (48%); ou pelas compras no Paraguai (43,9%). À pergunta se apreciaram o que encontraram em Foz, 91,6% responderam que “gostaram muito” (60,7%) ou “gostaram” (30,9%).

E o que foi mais apreciado no destino? Mais uma vez em respostas espontâneas, 46,3% disseram que “gostaram de tudo”; 41,2% responderam que gostaram mais das Cataratas do Iguaçu; e 32,2% das belezas naturais em geral. E do que não gostaram? Prevaleceu a resposta “Gostaram de tudo” (67,8%), mas um percentual de 14,6% se queixou do clima quente e das altas temperaturas.

Em relação às Cataratas do Iguaçu, 88,9% tinham conhecimento de que o atrativo é uma das 7 Maravilhas da Natureza. Para 58,5%, isso também influenciou na escolha de Foz do Iguaçu como destino de viagem.

Notas altas

O grau de satisfação com os atrativos e passeios teve média geral de 4,6 (a máxima seria 5), com 85,1% declarando-se satisfeitos (29,5%) e muito satisfeitos (55,6%). Esta mesma média foi atribuída ao quesito simpatia\hospitalidade, com 67,8% declarando-se muito satisfeitos e 25,2% satisfeitos com a receptividade dos iguaçuenses.

A média geral também foi alta em relação à satisfação com a qualidade dos hotéis\rede hoteleira – 4,5. Do total de ouvidos, 84,6% declararam-se satisfeitos (36,6%) e muito satisfeitos (48%). Para os restaurantes, a média geral foi 4,1, com 69,4% declarando-se satisfeitos (36,6%) e muito satisfeitos (29,8%).

A passeio

Dos entrevistados, 64% só viajaram a Foz do Iguaçu uma vez; 23%, duas vezes; 8,4%, três vezes; 1,4%, quatro vezes; e 3,3% já estiveram no destino cinco vezes ou mais. E ainda: para 33,9%, a última visita a Foz foi entre um ano e menos de três anos; para 25,7%, de três a menos de quatro anos; e 21,1% viajaram há menos de um ano. A grande maioria (84%) fez a viagem a passeio\férias. Trabalho

egócios ficou em segundo lugar (8,1%).

A maioria (67,5%) viajou por conta própria, 30,9% por agência\pacote turístico e 1,6% utilizou os dois métodos. A maior parcela dos entrevistados (77,2%) utilizou os hotéis para pernoite em Foz do Iguaçu. A pesquisa também revelou quantos dias os viajantes passaram no destino: 36,3% ficaram entre quatro e cinco dias; 35,5% entre dois e três dias; 10,8% só um dia; 10,3% mais de sete dias; e 2,2% entre seis e sete dias.

Em respostas espontâneas à pergunta “qual o principal motivo para recomendar Foz do Iguaçu?”, 55,3% responderam que é um lugar bonito\agradável; 46,3% por ter muitas opções de passeio; 31,4% pela possibilidade de fazer compras; e 10,8% porque as Cataratas são uma das 7 Maravilhas da Natureza

Quem não conhece

A pesquisa ouviu também as pessoas que ainda não visitaram Foz do Iguaçu. Dos entrevistados, 40,6% ainda não sabem quando viajarão ao destino, mas 26,3% pretendem fazer isso num prazo entre dois e três anos; 22,2% disseram que farão isso “no ano que vem”, isto é, em 2017, já que a pesquisa foi feita no final de 2016. E 2,9% responderam que viajariam “ainda este ano” (2016).

A maioria dos que pretendem vir a Foz do Iguaçu informou que escolherá para hospedagem hotéis (52,%) ou pousadas (33%). As Cataratas do Iguaçu, com 47,7% das respostas, e belezas naturais, com 37,7%, foram as principais razões apontadas pelas pessoas para quererem conhecer o destino.

Amostragem

A Paraná Pesquisas explicou que, para selecionar os entrevistados, utilizou o método de amostragem estratificada proporcional, conforme o mapeamento do Brasil em cinco regiões administrativas, Norte, Nrdeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, segundo o IBGE.

Essa divisão geográfica foi considerada como primeira estratificação. Dentro de cada região, agruparam-se os municípios em grupos homogêneos, procedendo-se à estratificação proporcional final da amostra.