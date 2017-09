A pista de patinação de gelo, instalada no Cataratas JL Shopping, está com os dias contados em Foz do Iguaçu. O atrativo itinerante, que chegou na cidade em julho e já recebeu cerca de 3 mil pessoas, permanece na fronteira até o dia 15 de outubro. Daqui, a pista segue para o Nordeste do país. Mas, para se despedir do público Iguaçuense em grande estilo, o local está com algumas parcerias bem legais.

A primeira delas é para alunos do Colégio COC. Os estudantes que reservarem 30 minutos de patinação, poderão aproveitar o local por mais 15, sem cobrança. Esta promoção é válida, mediante a apresentação da carteirinha de estudante.

A segunda é com o Ticket Loko, que pode ser utilizada tanto por moradores da cidade, quanto por turistas. Quem adquirir o ingresso pela empresa, terá 18% de desconto na tarifa, além de meia hora a mais de diversão. Saiba mais aqui.

O valor normal do ingresso é de R$ 35 por 30 minutos e R$ 55 por 60 minutos de patinação O Big Ice Car custa R$ 20.

A atração instalada no piso L2, é mesma que o shopping trouxe em 2007. A pista de cerca de 250 metros quadrados pode ser usufruída por crianças a partir de cincos anos e as menores (de dois a quatro), contam com um carrinho especial, uma espécie de trenó, conduzido por um instrutor. A pista tem capacidade para receber até 55 patinadores ao mesmo tempo. Os patins têm numeração de 28 ao 47. “Nós temos todo o equipamento de segurança, além da equipe de monitores para auxiliar, já que 80% das pessoas nunca patinaram na vida. Mesmo nesta primeira experiência, elas já saem daqui satisfeitas e felizes, por aprenderem uma nova atividade. E isso não tem preço”, diz o instrutor Leandro Nonatto.

Desde quando entrou em operação, a pista tem tido uma aceitação bastante forte, segundo o superintendente do Cataratas JL Shopping, Lindenor Cavalheiro. Ele destaca que o cliente procura no shopping, além de serviços e produtos, entretenimento e a pista vem atender essa necessidade de lazer do consumidor que pode vir sozinho, com amigos ou em família. “E o que é melhor, ela abrange o público infantil, adolescente e adulto”, comenta. Ele destaca que, principalmente para quem tem filhos, essa é uma excelente opção para o fim de semana e é uma diversão diferenciada e segura.

O local funciona de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Excepcionalmente nesta quinta, 21, a pista está fechada para manutenção. Nesta sexta, às 10h, o atrativo volta a atender normalmente.