A primeira audiência pública do processo de construção do Plano de Mobilidade Urbana de Foz do Iguaçu foi realizada no auditório da Fundação Cultural, reunindo membros do Parque Tecnológico de Itaipu (PTI), Prefeitura Municipal e moradores.

Técnicos do Parque Tecnológico Itaipu apresentaram o primeiro diagnóstico com base nos dados coletados em encontros e workshops. Estes dados são importantes para a formatação do Plano e para a elaboração das propostas finais de mobilidade, definindo pontos estratégicos que precisam ser melhorados, como transporte público, instalação de mais ciclovias, atendimento diferenciado ao turista e outras formas de modais que integrem comunidade, bairros, e centro da cidade.

Para o diretor de gabinete da Prefeitura, Kalito Stoeckl, a parceria com o PTI é fundamental para que o município apresente ao Ministério das Cidades um Plano de Mobilidade adequado à realidade e às necessidades de Foz. “Precisamos ouvir mais a população e para isso contamos com a participação de representantes de vários segmentos da sociedade, como as Universidades, o empresariado, taxistas, mototaxistas, agentes da área do turismo, para juntos entendermos o que Foz precisa realmente para se tornar uma cidade melhor e mais sustentável no trânsito”, defendeu Stoeckl.

O arquiteto do PTI, Lucas Lied, destacou a importância da parceria. “Estamos nos dedicando para realizar o melhor trabalho possível, atendendo as necessidades de Foz, que é uma cidade ímpar por ser turística e internacionalmente conhecida. Como o Parque abraçou o projeto de auxiliar o Município nesse processo, temos a responsabilidade de colher todos os dados da comunidade e apontar as diretrizes de mudanças num relatório final e daquilo que pode ser o melhor para a cidade de Foz”.

A próxima audiência pública acontece no dia 29 de janeiro, na Câmara de Vereadores, reunindo também Prefeitura, PTI, e entidades como Sanepar, Acifi, Codefoz, Adere, ACCI, Rotary, Unila, e demais parceiros.